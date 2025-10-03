Todo listo en el recinto ferial de Valdespartera para las Fiestas: “El feriante nace, es imposible que se haga”

El recinto ferial de Valdespartera abre sus puertas con la ilusión intacta de la primera vez. Da igual la edad: la emoción que despierta escuchar de nuevo las risas de la gente no tiene precio. Las luces, el olor a churros y algodón de azúcar, la música que empieza a sonar… todo se mezcla en un ritual que anuncia que las fiestas comienzan.

“El feriante nace, es imposible que se haga”, coinciden Juan Manuel, Paco y Pedro. Los tres comparten un oficio vocacional que pasa de generación en generación, donde lo aprendido no está en los libros, sino en la experiencia, en las manos y en la memoria de quienes llevan toda una vida recorriendo ferias.

Han crecido entre casetas, viajando de ciudad en ciudad. Hoy les toca Zaragoza, una feria que siempre es especial. “La satisfacción del feriante es ver cómo el público se marcha contento. Lo más divertido es ver a la gente que viene a divertirse”, apunta Juan Manuel, responsable de la mítica tómbola Antojitos. Si el feriante no se divierte, los asistentes tampoco. ¿Cómo se consigue? La receta es sencilla: “Trabajando 10 horas hoy, 20 mañana, 15 pasado”, relata. Pero hay algo más: la ilusión. “Tengo 69 años y todavía me levanto con ganas y mucha ilusión en lo que hago. A los 13 años le dije a mi padre que no quería estudiar y me puso a trabajar. No he parado desde entonces”, relata.

A pesar de la edad, no ve el final de su aventura: “Me pregunto cuándo voy a parar, pero todavía me siento con fuerzas y ganas. Pero pararé”, asegura.

Anécdotas para todos los gustos

Entre el típico “perrito piloto” o el “siempre toca”, las anécdotas se multiplican. “El público te quiere y te aprecia de un año a otro”, dice. La tómbola se hizo viral y ahora le piden fotos cuando le ven por la calle: “Hace ilusión”, añade. A la tómbola Antojitos va público de todas las edades. “Aquí ha subido a tirar de la ruleta una mujer con 103 años”, termina José Manuel.

Pedro, delante de su caseta de vinos. / MIGUEL ANGEL GRACIA

El trabajo es duro, con largas jornadas, frío o calor según toque. La feria no es solo un lugar de diversión: es un espacio de recuerdos compartidos. Que se lo digan a Pedro y a los peñistas: “Todos los años hacemos un concurso de chatos con las peñas, y a la que más bebe le damos una placa conmemorativa. Estamos muy contentos en Zaragoza”, manifiesta el responsable de la caseta donde degustar vino de Aragón: “Es una atracción que gusta bastante”, explica.

200 litros de vino

Venir a Zaragoza es una alegría. Es una de las últimas citas del año y están expectantes porque el tiempo suele marcar la cita. “No sabemos cómo va a venir el tiempo y cómo vamos a poder trabajar”, dice. Si este acompaña, en la caseta se pueden llegar a consumir hasta 200 litros de vino.

Para los feriantes, una de las mayores recompensas es ser parte de las vidas de los demás. Zaragoza no es una excepción, por mucho que pasen los años. “Es la primera vez que vengo desde hace años”, aporta Paco, responsable de una de las grandes novedades del recinto: el Látigo, quien tiene tantas anécdotas que no sabe por dónde empezar: “En muchas ocasiones nos han pedido bajar en marcha. Esta atracción lleva mucha velocidad en la curva y pega un giro fuerte”, comenta.

Paco, en la atracción Látigo. / MIGUEL ANGEL GRACIA

Eso sí, el perfil de las “bajas” siempre es el mismo. “Son los más mayores porque a los niños les encanta. Hemos tenido que parar la atracción muchas veces”, añade. ¿Las razones? Siempre las mismas: “Les da miedo y se marean”. Sin embargo, solo es una minoría y no hay nada de lo que preocuparse: “Aquí os esperamos. Látigo Macareno, el mejor”, termina con una sonrisa Paco, un feriante que lleva 44 años al pie del cañón: “Si me voy de la feria la palmo. Es un modo de vida”.