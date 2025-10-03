El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada

Para lo bueno, para lo malo y para lo extraño, el padre Guilherme, célebre por sus actuaciones de música eléctronica, era el encargado de abrir oficiosamente las fiestas del Pilar de Zaragoza. A expensas del espectáculo gigante preparado para este viernes por la noche, el viaje del sacerdote portugués por la capital aragonesa no empieza con buen pie. Apenas 300 jóvenes (y no tan jóvenes) de los más de 1.900 inscritos han acudido a la llamada del cura portugués.

La expectación no se notaba tampoco en los aledaños del Auditorio Princesa Leonor. Las colas en el ZGZ Gamer, a escasos metros en la Multiusos, no se han replicado en la cita culturo-católica de la Mozart. Sonaban las 17.30, hora de inicio del acto, y no se cerraban las puertas. Diez minutos más para que los más rezagados llegasen.

Guilherme ha reunido a 14 jóvenes de la ciudad, "de todos los barrios de Zaragoza” según el presentador del evento, para charlar con ellos sobre sus inicios en la Iglesia o las pulsiones culturales de su carrera musical.

Representantes municipales ha habido, con la concejala de Cultura, Sara Fernández, liderando la comitiva. No ha aparecido finalmente Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza, como sí estaba previsto en la convocatoria de prensa. Eva Torres ha asistido en representación de la ultraderecha.

La presencia del padre Guilherme no ha estado exenta de polémica puesto que este concierto forma parte de un acto provida exigido por Vox a a la alcaldesa para aprobar sus presupuestos. Además, también se ha criticado que el ayuntamiento haya cedido gratuitamente un espacio público para un acto en el que se ensalza el valor de la familia, la tradicional.

Su presencia, y la celebración de este acto provida, coincide con la polémica sobre el aborto, con Madrid como epicentro, donde se aprobó una moción en el ayuntamiento liderado José Luis Martínez-Almeida en la que se planteaba la obligación de informar a las mujeres de un supuesto síndrome post aborto, síndrome que no tiene ninguna base científica. Como respuesta, Pedro Sánchez ha anunciado que se propone incluir el derecho al aborto en la Constitución.