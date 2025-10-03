Así será el desfile del pregón de las Fiestas del Pilar: el recorrido y los horarios

Este sábado 4 de octubre, a las 18.30 horas, Zaragoza dará comienzo oficialmente a las Fiestas del Pilar 2025 con el esperado desfile del pregón, que recorrerá las principales calles del centro hasta desembocar en la plaza del Pilar. Bajo el lema 'Zaragoza es el León', la comitiva rediseñada por el Ayuntamiento de Zaragoza celebrará el estreno del León Garganchón, un nuevo tobogán infantil festivo inspirado en el símbolo heráldico de la ciudad y llamado a convertirse en uno de los emblemas más queridos por las familias, siguiendo la estela del popular Tragachicos.

El desfile saldrá desde el colegio Joaquín Costa y reunirá a público de todas las edades en un recorrido lleno de música, humor, símbolos y tradición. Como única novedad logística, en la avenida César Augusto el público deberá situarse únicamente en el lado de los números pares, debido a las obras en curso. El pasacalles está concebido como un gran relato en movimiento dividido en cuatro bloques temáticos que reflejan la identidad de Zaragoza:

El pregonero a caballo: la comitiva se abrirá con la Policía Local de Gala a caballo, que aportará la solemnidad institucional propia de este acto de inicio festivo. Tras ellos llegará el pregonero mayor, un personaje entrañable y cómico que, acompañado por sus inseparables ayudantes, los Hermanos Traspié, anunciará entre humor y torpezas el arranque oficial de las fiestas. La escena se completará con dos pajes abanderados a caballo que portan las banderas de la ciudad y que mezclarán el tono solemne con la frescura de la improvisación.

La ciudad de Zaragoza: El segundo bloque rendirá homenaje a los símbolos que mejor representan a la ciudad. El río Ebro que gracias a Arpispas Teatre cobrará protagonismo con peces gigantes, evocando la fuerza de esta arteria natural. Se sumarán otros emblemas reconocibles: las flores de la Ofrenda, los tradicionales adoquines zaragozanos, un cuadro jotero de Raíces de Aragón y la reproducción en carroza de la Basílica del Pilar, un divertido guiño al Real Zaragoza, que irá acompañado por la música de la banda Albert Primero Band, jugadores acrobáticos y zancudos.

Las fiestas: El tercer bloque estará dedicado a la alegría compartida en las calles durante las fiestas. La presencia de vaquillas recordará la energía de las mañanas en el coso taurino y los peñistas estarán acompañados por la charanga Las Cinco Birras, que junto a agrupaciones como Mar de Nubes y la Asociación de Parkour Zaragoza, sumarán música, humor y acrobacias urbanas. Además, se representarán escenas festivas inspiradas en las ferias de Valdespartera, con autos de choque coreografiados, un tiovivo humano y la mítica tómbola Antojitos, reinterpretada en clave teatral. Este bloque culminará con un homenaje a los conciertos pilaristas en el Espacio Música, que evocará el espíritu vibrante de la noche pilarista zaragozana.

La tradición: Este bloque rinde tributo a la herencia festiva y contará con las comparsas de gigantes y cabezudos de Tafalla y Alcalá de Henares, que darán paso al Tragachicos. El broche de oro llegará con la presentación oficial del León Garganchón, un tobogán infantil de porte majestuoso y gesto bonachón que desfilará escoltado por la Comparsa Municipal de Gigantes, Cabezudos y Caballitos, recientemente declarada Bien de Interés Cultural. Todo ello conforma un diálogo entre la tradición consolidada y la nueva iconografía festiva que culminará con la participación de la Colla de Bomberos de Zaragoza, homenaje a quienes velan por la seguridad ciudadana durante las fiestas.

El desfile contará con la participación de 16 compañias y asociaciones artísticas— 13 aragonesas y 3 nacionales— y más de 250 actores y músicos.

El León Garganchón, de porte majestuoso y gesto cercano, es el nuevo tobogán infantil popular diseñado por el Ayuntamiento de Zaragoza, elemento que viene a reforzar la identidad local y que ofrece a las familias y visitantes un nuevo motivo para disfrutar de las fiestas. Con su presentación en sociedad, Zaragoza abrirá sus fiestas con un rugido colectivo, en el que tradición y novedades se darán la mano para anunciar que los Pilares 2025 ya están aquí.