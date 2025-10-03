Estos son los días que se podrá entrar gratis a La Seo de Zaragoza durante las Fiestas del Pilar.

Con la llegada de octubre y la inminente celebración de las Fiestas del Pilar, la Catedral del Salvador, más conocida como La Seo, ha anunciado su calendario de jornadas de acceso gratuito. Una oportunidad perfecta para descubrir uno de los templos más emblemáticos de Zaragoza, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Levantada sobre el antiguo foro romano y la gran mezquita musulmana de Saraqusta, La Seo es uno de los conjuntos arquitectónicos más valiosos de Aragón. Su historia resume más de ocho siglos de arte, con una mezcla de estilos que van del románico al barroco, pasando por el mudéjar, el gótico y el renacentista.

Su espectacular retablo mayor gótico, la colección de tapices flamencos y su singular cimborrio mudéjar la convierten en una visita imprescindible para comprender la riqueza cultural de Zaragoza. Una actividad imprescindible tanto para quienes visiten estos días la capital aragonesa, como para aquellos zaragozanos que todavía no conocen este tesoro histórico y artístico de la ciudad.

Jornada de puertas abiertas para todos

El domingo 12 de octubre, día de la Virgen del Pilar, La Seo abrirá sus puertas de manera gratuita a todos los visitantes. Se trata de una ocasión única para disfrutar de su riqueza histórica, arquitectónica y artística sin coste alguno, coincidiendo con la festividad más importante de la ciudad, con el ambiente festivo y colorido de la Ofrenda de flores como telón de fondo.

Además, durante octubre, los martes 14, 21 y 28 se permitirá el acceso gratuito a los residentes en Aragón. Para beneficiarse de esta iniciativa será necesario acreditar el empadronamiento en la comunidad autónoma mediante DNI, NIE u otro documento válido.

Sin reserva previa

Para acceder gratis a La Seo no será necesaria la reserva previa, sino que la entrada se efectuará por estricto orden de llegada. Quienes accedan a la catedral podrán hacer fotografías en el interior, siempre que no utilicen flash. El acceso gratuito incluye únicamente la entrada a la Catedral del Salvador, quedando fuera otros monumentos que forman parte de la visita cultural conjunta.

Los detalles completos sobre horarios, tarifas habituales y actividades culturales que se realizan en el templo pueden consultarse en la página oficial de la Catedral de La Seo.