Tapigrama celebra las Fiestas del Pilar acercando sus sofás a las calles de Zaragoza
Estos son los lugares en los que se instalarán
Con motivo de las Fiestas del Pilar, Tapigrama vuelve un año más a participar activamente en la celebración acercando el confort de sus sofás a algunos de los rincones más emblemáticos de Zaragoza. Del 6 al 9 de octubre, la empresa aragonesa instalará su modelo más icónico en diferentes plazas de la ciudad, creando espacios únicos para disfrutar, hacerse fotos y participar en divertidas actividades.
Ubicaciones y premios
Durante estos días, los visitantes podrán acercarse en horario de 17.00 a 19.30 horas a las siguientes ubicaciones:
- 6 de octubre: Plaza Paraíso
- 7 de octubre: Plaza La Seo
- 8 de octubre: Plaza España
- 9 de octubre: Plaza Santa Engracia
El público podrá participar en el juego de los Tapicubos, una propuesta divertida con la que podrán conseguir diferentes premios.
Tapigrama refuerza así su compromiso con la ciudad y sus tradiciones, sumándose a la alegría y al ambiente festivo de estas fechas tan especiales. “Las Fiestas del Pilar son un momento único para compartir con la gente de Zaragoza. Queremos estar presentes en la calle, cerca de las personas, y formar parte de sus recuerdos”, señalan desde la empresa.
Con esta iniciativa, Tapigrama no solo celebra la tradición, sino que también invita a zaragozanos y visitantes a disfrutar de un momento de descanso y diversión en plena fiesta.
La empresa desea a todos los zaragozanos y visitantes unas felices Fiestas del Pilar 2025, llenas de alegría, encuentros y buenos momentos.
Sobre Tapigrama
Tapigrama es una empresa aragonesa especializada en la fabricación de sofás a medida, con sede en Cadrete (Zaragoza). Con casi 30 años de experiencia, combina tradición artesanal con innovación para ofrecer productos de calidad, confort y diseño adaptados a cada hogar.
