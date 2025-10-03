El Teatro de las Esquinas acoge 'Remátame otra vez', la comedia en la que nada es lo que parece… o sí

La escena teatral de Zaragoza suma un nuevo título a su propuesta con 'Remátame otra vez', una comedia de misterio que combina el suspense de las novelas de Agatha Christie con el humor disparatado de los Hermanos Marx. La acción transcurre en la mansión del explorador Cristóbal Salgado (Jesús Cabrero), un enigmático personaje que reúne a su examante Camila Serrano (Belinda Washington), su inseparable amigo Guillermo Relincha (Juanjo Cucalón) y su exesposa Ágata (Roser Pujol). A ellos se suma Jacinto (Ángel Ruiz), el mayordomo fiel que conoce los secretos de la casa.

Durante la cena, un apagón lo cambia todo: alguien muere y la velada se transforma en un juego de intriga en el que cualquiera puede ser el culpable. Humor absurdo, giros inesperados y diálogos ingeniosos conviven con la tensión detectivesca en un espectáculo que juega a desconcertar al público. Aquí no solo se pregunta ¿quién es el asesino?, sino incluso ¿quién no lo es?.

“Es una comedia de intriga y misterio al estilo de Agatha Christie, con todos los clichés necesarios, pero contados con humor y oficio. Escenografía, dirección, interpretación… todo está cuidado al detalle”, explica Ángel Ruiz durante el acto de presentación de la obra en el Teatro de las Esquinas.

Risas y suspense

Con una duración de hora y media y ritmo vertiginoso, 'Remátame otra vez' es una apuesta segura para quienes buscan una velada teatral en la que las risas se entremezclan con el suspense. Es una obra para todos los públicos, desde pequeños de 8 años hasta los veteranos de la familia.

Jesús Cabrero añade que es una obra ideal, de ritmo frenético: “Se hace cortísima y la gente se pone de pie al final. Eso lo dice todo”.

“Lo mejor es que el público olvida sus problemas durante la función. Aquí todo puede pasar, incluso lo más lógico puede no serlo. Estamos felices de actuar en Zaragoza, en unas fechas tan especiales”, apunta por su parte Belinda Washington.

Un momento de la obra 'Remátame otra vez'. / Pentacion Espectáculos.

Esta es una comedia de risa continua. Desde el primer minuto el público no para de reír, con carcajadas, risitas y risazas. “Además, cada pocos minutos hay un giro inesperado. Nadie puede despistarse”, apostilla Juanjo Cucalón.

Los actores lo dan todo en escena. Son veteranos y eso se nota: Es una comedia de personajes reconocibles desde el primer momento, y un placer poder interpretarla”, termina Roser Pujol.

La trama sigue las reglas del misterio clásico: todos tienen motivo y posibilidad. Eso sí, salpicada de 'gags', humor disparatado y situaciones inesperadas. El resultado es una maquinaria teatral milimétrica. Cada pausa, efecto y giro están medidos con precisión.

Días y horarios confirmados

'Remátame otra vez' es la gran propuesta teatral de estas Fiestas del Pilar. Un espectáculo que mezcla humor, misterio, efectos especiales y guiños a la actualidad, pensado para sorprender y divertir a todo tipo de espectadores.

El Teatro de las Esquinas acogerá la obra a las 18:30 h del 3 al 5 de octubre, del 8 al 13 y del 16 al 19. El sábado 11 también está programada una función a las 21:00 h.