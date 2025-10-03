Zaragoza activa el Plan de Emergencias de Protección Civil por grandes concentraciones durante todas las Fiestas del Pilar

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado el Plan Municipal de Emergencias de Protección Civil por grandes concentraciones humanas, desde las 15:00 horas de este viernes 3 de octubre hasta las 23:59 horas del lunes 13 de octubre de 2025.

Con este plan, el consistorio moviliza los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de las personas y los bienes ubicados en su entorno, además de facilitar la coordinación con el resto de administraciones.

Además, como todos los años, en el paseo Echegaray, en la trasera del Ayuntamiento, se ha instalado un puesto de mando avanzado integrado por los representantes de los servicios que intervienen en una emergencia, desde fuerzas y cuerpos de Seguridad y Bomberos y Protección Civil hasta servicios sanitarios y el 061.

Según han informado en una nota de prensa desde el propio consistorio, el puesto estará operativo en los momentos de grandes aglomeraciones en la plaza del Pilar, como en el pregón, la Ofrenda de flores, la ofrenda de frutos o los grandes conciertos, incluido el de esta noche del cura DJ Padre Guilherme.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha agradecido de antemano a todas las áreas y servicios implicados, el trabajo y el esfuerzo añadido que van a desarrollar estos días.