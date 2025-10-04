Dónde aparcar gratis en estas Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza

Zaragoza ya ha empezado la cuenta atrás para unas nuevas Fiestas del Pilar 2025. La ciudad se prepara para una llegada masiva de visitantes que llegarán a la capital aragonesa para disfrutar de unos días marcados por la música, la fiesta o los distintos actos culturales que hay programados desde este sábado 4 de octubre hasta el próximo lunes 13 de octubre.

Estas semanas aparcar en Zaragoza sin tener que pagar se antoja como una tarea prácticamente imposible. Todo conductor tiene la intención de acudir en coche lo más cerca posible de los puntos clave de estos Pilares como la plaza del Pilar o las ferias situadas en el barrio de Valdespartera, pero no siempre es posible.

Lleno de zona azul y naranja, las calles del centro de la ciudad serán de pago de lunes a viernes en un horario de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas y gratis fuera del horario anterior, los fines de semana y el día de la Ofrenda a la Virgen del Pilar. Aunque también existen una distintas calles libres de pago en el centro de la ciudad.

Por otro lado, en barrios un poco más alejados como el Actur o La Almozara se puede aparcar con facilidad y sin necesidad de pagar. Estas dos ubicaciones tienen buna conexión con el centro de la ciudad gracias a las líneas de bus disponibles y al tranvía. En el otro margen del río Ebro, el barrio Romareda cuenta con bastantes plazas de parking entre sus calles.

Dónde aparcar gratis en Zaragoza

A lo largo de la ciudad existen una serie de explanadas y zonas de aparcamiento gratuitos idóneos para fechas como estas. Una de las más céntricas y demandadas, se encuentra a escasos cinco minutos a pie de la plaza del Pilar, es la que se encuentra en la arboleda de Macanaz junto al río Ebro y el puente de Santiago. Otro lugar con buena zona de parking es el Campus Río Ebro, alejado del centro, pero con una parada del tranvía justo al lado. Sin duda, una opción muy cómoda y con la que estarás en el centro en apenas 20 minutos.

Otra alternativa, que requerirá coger el autobús para acudir hasta el centro, son las distintas zonas de aparcamiento que aglutina el Parque del Agua Luis Buñuel, tanto en el entorno de la Expo como al lado del puente del Tercer Milenio, donde se coloca el rastro (Parking Sur Expo). Muy popular es también la explanada que se encuentra a la entrada de Zaragoza por la carretera Castellón, justo al lado del pabellón Príncipe Felipe y de la Facultad de Veterinaria. Una ubicación idónea para acudir a cualquier de los conciertos que tendrán lugar.

Si vas a visitar el circo, el Espacio Zity o las atracciones hay un aparcamiento junto al tranvía, donde se suelen aparcar, aunque sean en solares dada su cercanía a la línea 1 del tranvía. Por las mañanas en la que esté cerrado el recinto puede haber sitio para aparcar de sobra. Por último, la explanada situada en la calle del Embarcadero, en el barrio de Casablanca, cuenta con numerosas plazas de aparcamiento y su comunicación con la línea de tranvía te permitirá estar en la zona centro o Valdespartera en apenas 15 minutos.