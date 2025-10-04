Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

El arranque de las Fiestas del Pilar de Zaragoza y el pregón, en directo

La capital aragonesa vive su primer día de fiestas con el pregón protagonizado por Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, la entrega de la Medalla de Oro y los hijos predilectos y pendiente de las protestas por los Puntos Violeta y Palestina

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón

Ver galería

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón /

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Zaragoza vive uno de los días grandes de las Fiestas del Pilar. El desfile de las peñas con sus correspondientes pregones, la entrega de la Medalla de Oro y los hijos predilectos de la ciudad y el pregón general de las fiestas, que este año protagoniza el cine aragonés con Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz como representantes.

Actualizar

TEMAS

  1. Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
  2. Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
  3. La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
  4. Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
  5. El Sindicato de Inquilinas llama a boicotear a un empresario de Zaragoza tras la compra de dos bloques de viviendas 'para especular
  6. Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería
  7. El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
  8. Nuevo ere en la automoción de Aragón: uno de los principales proveedores anuncia un ajuste laboral

El Certamen Benjamín, Infantil y Juvenil corona a las futuras figuras de la jota

El Certamen Benjamín, Infantil y Juvenil corona a las futuras figuras de la jota

El arranque de las Fiestas del Pilar de Zaragoza y el pregón, en directo

El arranque de las Fiestas del Pilar de Zaragoza y el pregón, en directo

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón

La regata Helios-Oxford vuelve al río Ebro 23 años después con un espectáculo deportivo de primer nivel

La regata Helios-Oxford vuelve al río Ebro 23 años después con un espectáculo deportivo de primer nivel

Dónde ver el pregón de las Fiestas del Pilar en pantallas gigantes

Dónde ver el pregón de las Fiestas del Pilar en pantallas gigantes

Qué hacer este sábado, 4 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Qué hacer este sábado, 4 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Los tres guiños 'musicales' del Padre Guilherme a Zaragoza

Los tres guiños 'musicales' del Padre Guilherme a Zaragoza

Dónde aparcar gratis en estas Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza

Dónde aparcar gratis en estas Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza
Tracking Pixel Contents