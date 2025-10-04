En Directo
El arranque de las Fiestas del Pilar de Zaragoza y el pregón, en directo
La capital aragonesa vive su primer día de fiestas con el pregón protagonizado por Javier Macipe, Paula Ortiz y Pilar Palomero, la entrega de la Medalla de Oro y los hijos predilectos y pendiente de las protestas por los Puntos Violeta y Palestina
Zaragoza vive uno de los días grandes de las Fiestas del Pilar. El desfile de las peñas con sus correspondientes pregones, la entrega de la Medalla de Oro y los hijos predilectos de la ciudad y el pregón general de las fiestas, que este año protagoniza el cine aragonés con Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz como representantes.
Pregón de la Unión Peñista
A las 18.00 horas está previsto el otro pregón, el de la Unión Peñista, que tendrá como protagonistas a tres exponentes culturales: Lita Claver 'La maña', Luis Pardos y Manolo Royo. Tendrá lugar en la Plaza Santa Engracia.
Ambiente de fiesta total en el pregón de Interpeñas. Y todavía queda el desfile y el plato fuerte: el pregón y los fuegos artificiales.
El desfile de Interpeñas, en imágenes
Las peñas ya están llenando de color el centro de Zaragoza. En este enlace puedes ver las mejores imágenes del desfile, el ambiente y buscarte entre las fotos.
Dónde aparcar gratis en Zaragoza
El pregón es uno de los momentos más importantes del Fiestas del Pilar y muchas personas llenan la plaza tanto de la ciudad como de fuera. Por eso, te contamos dónde puedes aparcar gratis en Zaragoza para que sirva como ayuda.
Los vencedores infantiles
En cuanto a los más pequeños, los pertenecientes a la categoría benjamín, Irati San Miguel Ciprés y Jaime Obón Arnal se han hecho con el trofeo de cmejores cantadores femenino y masculino por encima de Abril Deza Bernabé y Aritz Marín Casabona. Alba Barrazueta Miranda y Daniel Muñoz Angulo han sido los bailadores con más destreza por denate de Sofía Gervás Cebrián y Thiago Moreno Medina.
Categoría infantil
Elena Clos Rubio y Adrián Alós Ortiz han sido los mejores cantadores infantiles para el jurado que han colocado en segunda posición a Naya Lapuyade Carrasquer y Hugo Cabañero Carnicer en sus respectivas categorías. En el baile infantil los nuevos reyes son Athenea Lagunas Arellano y Agustín Pablo Maestre Rubio que se ha impuesto a María Ripol Soriano y Sergio Ripol Soriano.
Los campeones juveniles
En la categoría juvenil del Certamen de Jotas, los nuevos campeones de canto son María Pilar Clos Rubio en mujeres y Daniel Budría en hombres que se han impuesto a Rocío Mallor Tomás y Daniel Corvest Boira, respectivamente. En la disciplina de baile los ganadores han sido Candela Pérez Llopert y Guillén Artigas Plaza por encima de Ángela Val Rubio y Hugo Kolozsi Álvarez.
Certamen de jotas
Después de una intensa mañana de emociones, decepciones, tristezas, alegrías desborddas, muchos nervios y, sobre todo, de derroche de voces y buen hacer con el baile, en una edición muy disputada, el trigésimo noveno Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa ya tiene nuevos campeones.
El recorrido del desfile
Las peñas llegarán a la Plaza de la Seo desde Plaza España, pasando por el Coso y bajando por Don Jaime. Nacho Jordán es el Peñista de Honor 2025.
Las peñas
Las peñas ya comienzan a llenar de color y música el centro de Zaragoza. Ahora está teniendo lugar el pregón de Interpeñas, a cargo del Parque de Atracciones, y después comenzará el desfile hacia la Plaza del Pilar para vivir el pregón.
