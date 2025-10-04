El Certamen Benjamín, Infantil y Juvenil corona a las futuras figuras de la jota
María Pilar Clos Rubio y Daniel Budría Soro se imponen en la categoría de canto juvenil
Después de una intensa mañana de emociones, decepciones, tristezas, alegrías desbordadas, muchos nervios y, sobre todo, de derroche de voces y buen hacer con el baile, en una edición muy disputada, el trigésimo noveno Certamen Oficial Benjamín, Infantil y Juvenil de Jota Aragonesa ya tiene nuevos campeones. O lo que es lo mismo, la jornada en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza ya ha puesto las miradas en los que pueden ser las futuras estrellas de la jota en su camino, no lo olvidemos, a ser Patrimonio de la Humanidad como Bien Inmaterial.
En la categoría juvenil, los nuevos campeones de canto son María Pilar Clos Rubio en mujeres y Daniel Budría en hombres que se han impuesto a Rocío Mallor Tomás y Daniel Corvest Boira, respectivamente. En la disciplina de baile los ganadores han sido Candela Pérez Llopert y Guillén Artigas Plaza por encima de Ángela Val Rubio y Hugo Kolozsi Álvarez.
Infantiles y benjamines
Elena Clos Rubio y Adrián Alós Ortiz han sido los mejores cantadores infantiles para el jurado que han colocado en segunda posición a Naya Lapuyade Carrasquer y Hugo Cabañero Carnicer en sus respectivas categorías. En el baile infantil los nuevos reyes son Athenea Lagunas Arellano y Agustín Pablo Maestre Rubio que se ha impuesto a María Ripol Soriano y Sergio Ripol Soriano.
En cuanto a los más pequeños, los pertenecientes a la categoría benjamín, Irati San Miguel Ciprés y Jaime Obón Arnal se han hecho con el trofeo de mejores cantadores femenino y masculino por encima de Abril Deza Bernabé y Aritz Marín Casabona. Alba Barrazueta Miranda y Daniel Muñoz Angulo han sido los bailadores con más destreza por delante de Sofía Gervás Cebrián y Thiago Moreno Medina.
