Los cinco restaurantes 'diferentes' donde cenar cerca de la plaza del Pilar durante las fiestas

Encontrar un sitio para llenar el estómago durante las Fiestas del Pilar en el centro se puede convertir en una auténtica odisea. Bares y restaurantes van a colgar el cartel completo todos los días y reservar, algo ya más que recomendable cada fin de semana, es obligatorio mientras dura la semana grande de Zaragoza.

Mientras los más jóvenes prefieren subir con la mayor antelación posible a Valdespartera para los conciertos del Espacio Zity, las familias prefieren quedarse en el centro para asistir a los conciertos gratuitos de la Plaza del Pilar. Por el escenario principal de las fiestas van a pasar el Padre Guilherme, Pablo López, Naiara, Marlon o Leire Martínez entre otros artistas que cantarán ante miles de personas. Aquí te proponemos cinco restaurantes 'diferentes' cerca de la plaza del Pilar donde cenar durante las Fiestas del Pilar.

Pizza Mía

Todo el mundo ha visto la habitual fila en este pequeño establecimiento especializado en comida italiana de la calle Don Jaime. El escaparate de Pizza Mía hace las delicias de los viandantes con sus trozos de la auténtica pizza napolitana. Se trata de una alternativa económica ya que te puedes comer un trozo de pizza recién hecho por menos de cuatro euros.

Además, este popular restaurante cuenta con una de las pizzas más extrañas de la Zaragoza como es la 'stella' que tiene forma de estrella y por los bordes está rellena de diferentes ingredientes como puede ser carbonara o barbacoa.

Mood

Una de las nuevas alternativas que une ocio y gastronomía en el centro de Zaragoza es Mood. Este local, situado en la calle San Andrés, ha innovado en los últimos meses gracias a una programación que incluye conciertos y monólogos todos los jueves. Se trata de un bar, decorado con cuadros de Michael Jackson, Marilyn Monroe, Phil Collins o Freddie Mercury, donde podrás picotear entre sus sabrosas croquetas, tostadas y entrantes mientras te tomas una cerveza o un cóctel antes o después de uno de los conciertos de la plaza del Pilar.

Medusa Kebab

No hay nada mejor que entre antes o después de una noche de fiesta por el centro de Zaragoza que un kebab. Ahmet Saglik está al frente del House of Medusa desde hace 25 años, siendo el kebab más antiguo de la capital aragonesa. El establecimiento mantiene su apuesta basada en la calidad y la elaboración artesanal de estos bocadillos de carne típicos de la gastronomía turca que siguen a precios muy económicos: n kebab sencillo son 6 euros y el doble con queso 6,50 euros.

Simo

Más cerca de la plaza del Pilar se encuentra otro de los restaurantes de Zaragoza que nunca fallan como es Simo, situado también en la calle Don Jaime. El establecimiento, inspirado en la comida marroquí, tiene como plato estrella las berenjenas fritas con miel. No hay ningún fin de semana de todo el año que este restaurante no esté lleno. En el Simo también sirven solo otros dos platos como las las patatas bravas y los pinchos morunos, de ternasco, de pollo y de pavo que se condimentan con un adobo casero.

La Posada del Jugón

Un poco más alejado del meollo de la plaza del Pilar y algo escondido entre los locales del Caracol se encuentra La Posada del Jugón, un bar clásico con bocadillos, hamburguesas tostadas y hasta crepes inspirados en los mejores jugadores de baloncesto de la historia y la actualidad. También ofrecen carnes de calidad como cachopos, entrecot y parrillada. Por otro lado, este restaurante del centro ofrece menú del día, menú del fin de semana y también para El Pilar.