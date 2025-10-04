Crónica de Melendi: Volver a empezar

En el año 2010, Melendi publicó su disco 'Volvamos a empezar'. Era su quinto disco, por entonces, el asturiano ya se había asentado en la música tras su irrupción hacía unos años, aunque le faltaba algo para llegar a estar mucho tiempo en lo más alto de la música española. 15 años después, esta noche ha llenado el Espacio Zity(nada más y nada menos que 20.000 personas) en una (nueva) demostración de que el artista asturiano ha conseguido entroncar con toda una nueva generación de jóvenes que, por razones que reconozco que a uno se le escapan, le idolatran de una forma desmesurada. También a su música, claro, aunque no tenía por qué ir unido.

En el concierto de esta noche, Melendi le ha dado a su gente lo que esperaba, pocos cambios en un 'set list' en el que repasa sus grandes éxitos y mucha pose de rebeldía convertida en canciones íntimas a medio camino (algunas) entre el macarrismo impostado y la sensibilidad más desatada.

Una fórmula que, en cada caso, funciona visto lo visto. Por si había alguna duda, el público, dentro de lo heterogéneo que era, estaba plagado de juventud y pocos había de los que empezaron a escuchar al cantante cuando empezaba su carrera.

Un repertorio sin grandes novedades

Así, en el Espacio Zity de Zaragoza han sonado temas como 'El parto', 'Tocado y hundido', 'Con la luna llena', 'Caminando por la vida', 'Un violinista en tu tejado', 'Barbie de extrarradio', 'Cenizas en la eternidad', 'La promesa', 'Destino o casualidad', 'Como una vela', 'Cheque al portamor', 'Tu jardín con enanitos', 'Loco', 'Arriba Extremoduro', 'Canción de amor caducada' y 'Lágrimas desordenadas', entre otras muchas.

Así, ha comenzado el concierto con un tema de 'Volvamos a empezar', un constante hito en su carrera. Y como buena prueba es su regreso al Espacio Zity. Siempre vuelve a Zaragoza (ha estado más de diez veces en la capital aragonesa en los últimos años, principalmente en las Fiestas del Pilar) y, sí, siempre triunfa. Llena los recintos donde actúa y, además, se convierte en uno de los grandes reclamos de la fiesta.

De hecho, su concierto (también es cierto que es quizá el día más multitudinario de las Fiestas del Pilar) fue el primero que agotó las entradas en un Espacio Zity que ha comenzado las fiestas con dos 'sold outs'.

Anoche, el asturiano ha firmado una actuación que ha rozado las dos horas en una nueva demostración de que Melendi está (quién lo diría), 20 años después, en su mejor momento popular de su trayectoria.