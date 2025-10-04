Los gigantes y cabezudos salen por primera vez en el Pilar

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza y el Tragachicos son, sin duda, dos de los grandes atractivos de las Fiestas del Pilar, especialmente para el público infantil, aunque también despiertan una gran dosis de nostalgia entre los adultos. Estas figuras forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y representan una de las tradiciones más queridas y participativas de los festejos. Este año, como novedad, se incorpora el León Garganchón, el nuevo tragachicos de Zaragoza, que permitirá llevar la diversión a más barrios. Con esta incorporación, se busca descentralizar las actividades festivas y acercar la tradición a todos los rincones de la ciudad.

La comparsa está formada por personajes inconfundibles como La Pilara, El Forano, El Tuerto, El Boticario, La Cigarrera o El Azutero, que, con sus bailes y carreras, llenan de color y alegría las calles de la ciudad. Cada uno de ellos tiene su propia historia y personalidad, lo que convierte cada salida en un espectáculo lleno de humor, cercanía y tradición. No en vano, sus apariciones son de los actos más multitudinarios de las fiestas y su presencia es reclamada en numerosos distritos y barrios de Zaragoza.

Junto a ellos, el Tragachicos —una enorme figura con un tobogán que simula ser su boca y su trasero— se ha convertido en uno de los juegos más esperados por los niños. Esta tradición se recuperó hace unos años y ahora se amplía con la llegada de un nuevo miembro. Su origen se remonta a antiguas figuras festivas que «devoraban» simbólicamente a los más pequeños para después dejarlos salir entre risas y juegos. Y a él se une este año el León Garganchón en honor a la bandera de la ciudad.

Una vez inauguradas las Fiestas del Pilar, este domingo será el primer día que saldrán a la calle los gigantes y cabezudos y los toboganes gigantes. El Tragachicos y el León Garganchón estarán en la plaza de Delegación del Gobierno de 11.00 a 14.00 y de 16 a 20.00 horas con acceso libre a todos los niños que lo deseen.

Pero, además, también se vivirá la primera salida de la comparsa de gigantes y cabezudos. Será a las 12.00 desde la plaza del Pilar y se espera multitudinaria, tanto que en este primer encuentro con la gente no suele haber muchas carreras ante la falta de espacio. El recorrido que seguirá la comparsa les llevará por la calle Don Jaime, San Jorge, San Vicente de Paúl, Echegaray y Caballero y Don Jaime antes de volver al punto de salida, la plaza del Pilar.