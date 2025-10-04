Estos han sido los discursos íntegros de Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz durante el pregón de las Fiestas del Pilar

Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz han realizado un pregón muy reivindicativo, en el que defendieron el carácter de Zaragoza como ciudad de acogida y con menciones a Palestina. Y, por supuesto, en el que el cine también tuvo su importante hueco. Estos han sido sus discursos completos.

Pilar Palomero

"¡Buenas noches, Zaragoza! Es para nosotros un gran honor dar comienzo a las Fiestas del Pilar de este 2025. Somos Blanca, Arantxa, Pepe, Paula, Javi y yo, Pilar.

Como ocurre en muchas familias de esta tierra, en la mía ya somos cuatro generaciones de Pilares. Mi bisabuela, mi abuela, mi madre, y ahora yo. Así que, a todas las pilares ¡muchas felicidades!

Me gusta mucho llamarme PILAR. Es un nombre muy bonito. Por un lado porque El Pilar es nuestro símbolo: es nuestro punto de encuentro y de identidad. Pero es que además tiene un significado precioso: un pilar es también esa parte que se mantiene firme cuando todo tiembla. Como las madres, que son los pilares de la tierra. Y como los maños y las mañas, que tenemos mucho de pilares.

Dicen que a los de Zaragoza el Ebro y el Cierzo nos cría fuertes y peleones. Y yo, viendo a mis compañeros y compañeras, puedo dar fe de ello: nos conocemos desde hace años, y les he visto luchar una y otra vez sacando adelante proyectos que parecían imposibles. Así que, ¡viva nuestra cabezonería maña!

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón / Miguel Ángel Gracia

Son muchos los cineastas de la tierra que también podrían estar aquí. Os tenemos muy presentes. Quienes vinisteis antes y abristeis camino. Quienes estáis. Y por supuesto, quienes vendréis después. Desde este balcón os agradecemos y os celebramos.

Es una alegría inaugurar estas fiestas con un pregón que abraza el cine. Y hay mucho más que celebrar: celebramos la diversidad que nos teje, y el deseo compartido de vivir unos días llenos de alegría y libres de violencia. Celebramos también a nuestra ciudad, Zaragoza, con el corazón abierto, y sin olvidar a Palestina. Que estas fiestas nos recuerden la fuerza de estar juntos, y la belleza de celebrar la vida en paz".

Javier Macipe

"Buenas noches, Zaragoza:

Nosotros estamos en este balcón, pero no somos más que la cara visible de un trabajo que se hace en equipo. En concreto, nuestra película La estrella azul, se hizo con el amor de toda esta ciudad, que, con enorme valor, nos ayudó a cumplir un sueño que parecía imposible. Como ha dicho Pilar, cuando en Aragón nos ponemos de acuerdo en algo, y apostamos por el rock and roll, podemos hacer cosas que brillen en el mundo entero.

Hablando de trabajo en equipo nos gustaría acordarnos de aquellos que tienen trabajos imprescindibles para estas fiestas: los sanitarios, bomberos, policías, operarios, feriantes, barrenderos, técnicos, artesanos, payasos, camareros, taxistas, programadores, actores, músicos, malabaristas, … y a esa interminable lista de estrellas anónimas, que trabajan para que otros celebremos. Démosles un enorme aplauso.

Pepe Lorente y yo estamos en este balcón por haber hecho una película que rinde homenaje al gran Mauricio Aznar. Hoy, más que nunca, nos parece importante recordar que aquel ilustre aragonés, era hijo de una inmigrante, Inge Müller, que llegó a Zaragoza huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Gracias a la acogida generosa de nuestra ciudad y al legado de aquella extranjera, nosotros estamos aquí. Ojalá sigamos siendo siempre, y especialmente en las fiestas un ejemplo de fraternidad; ese fue el sueño de Mauricio a través de la música. En Argentina nos enseñaron, que nadie es dueño de una tierra, sino que todos somos hijos de la tierra, de una única tierra, nuestra gran madre y por eso somos hermanos.

Y hablando de madres, hay que mencionar a la madre espiritual de Zaragoza, la verdadera protagonista de estas fiestas, la Virgen del Pilar. Y, si me lo permitís quiero mandar un abrazo a mi queridísima madre, que me dio la vida y atraviesa momentos difíciles, y a todas las madres del mundo, que en estas épocas turbulentas, se ponen siempre en el bando de la paz. El 12 de octubre, pongamos cada flor en la Virgen con un pensamiento de amor por aquellos que sufren, especialmente en Gaza. Quizá no podamos acabar de golpe con las guerras, pero sí podemos empezar por hacer de esta ciudad un ejemplo de paz y de luz., y que esa ola de amor, con centro en esta plaza, se expanda por el estanque del mundo entero".

Paula Ortiz

"Maños y mañas,

Hoy, aquí, somos todos una.

Somos ciudad. Somos foro. Somos asamblea, hogar.

Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador.

A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales, casas de juventud.

A pesar de las guerras que nos avergüenzan, y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza.

A pesar de todo eso, somos una gran ciudad que recibe a quien llega sin preguntar.

Y lo somos gracias a un carácter sencillo y noble que forjaron nuestras madres y abuelos, que resistieron y soñaron grande.

En imágenes | Primer día de las Fiestas del Pilar con las peñas y el pregón / Jaime Galindo

Lo somos gracias a los barrios, que siguen siendo barrios.

Gracias a la gente en la calle.

A las madejas y los vermús, a las migas y los capazos,

A las maestras que enseñan y a los padres que educan.

Lo somos gracias a la rasmia y a nuestra alma guerrera.

Lo somos gracias a Goya, Chomón, Buñuel, Saura, Borau.

A Labordeta, a María de Ávila y a Carbonell.

A Agustina de Aragón, a Miguel Servet, y a Ramón y Cajal.

Gracias nuestros versos, a nuestro teatro, nuestra danza, nuestras jotas, nuestro hip hop, nuestro rock and roll…

Lo somos gracias al desierto que nos rodea, gracias al Ebro que nos atraviesa, gracias al Huerva, al Canal, a los pinares.

Lo somos gracias a los que se quedan, y a los que se van también.

Somos un hogar por ser ciudad de paso, ciudad que acoge, ciudad que se celebra en estas fiestas.

Los que hacemos cine trabajamos con la imaginación y con la convicción de que otros mundos son posibles.

Por eso tenemos la tarea de soñar fuerte:

La ciudad que ríe, canta, baila y se abraza al mundo entero

La que ofrece frutos y flores

La que empuja el cierzo

La que no abandona a los débiles

La que se hace fuerte en los inviernos

La que cuida a quienes nos cuidaron, y a los que están por venir.

Porque fueron, somos.

Porque somos, seremos la ciudad que soñamos.