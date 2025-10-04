Javier Macipe (pregonero del Pilar): "Es un momento para celebrar el hecho de ser aragoneses"

Javier Macipe lo tiene claro: «No puede haber mejor honor para un zaragozano». El cineasta, ganador de un Goya por 'La estrella azul', una película que ha trascendido más allá de las fronteras españolas recordando a Mauricio Aznar, explica que es un momento para «celebrar el hecho de ser aragoneses». Recuerda con emoción «ese niño que disfrutaba de las fiestas y ese que ya de adulto se escapaba para celebrar e ir a muchos conciertos en los que descubrí que Bunbury versionaba 'Apuesta por el rock and roll', de Mauricio Aznar. Como yo era músico me parecía una maravilla ver a todos los artistas actuando».

Además, Macipe también recuerda el pregón como un acto muy especial: «Iba siempre con un amigo que, precisamente, me acompañará este año en el ayuntamiento y para nosotros era algo muy especial. Era el momento del año. Cuando te pasa algo como lo de este año automáticamente uno tiene esa sensación de que los sueños se pueden hacer realidad y sentí una satisfacción enorme por esta sorpresa de la vida».

El cineasta compartirá el balcón con gente del cine aragonés con la que ha compartido parte de su camino: «Es importante que se haya reconocido todo el cine de Aragón. Cada uno nos hemos ido buscando la vida y abriendo camino así que con este reconocimiento creo que la sociedad y las instituciones cada vez se han dado cuenta de la proyección tan grande que puede tener el cine».

Con respecto al discurso de esta noche, Javier Macipe explica que no es «el momento de ser especialmente creativo, pero compartiré la emoción con la gente y el disfrute que supone un acto tan popular como es el pregón de inicio de las Fiestas del Pilar. Y quiero recalcar que estas fiestas sean un ejemplo de paz y armonía, algo que no podemos obviar en el contexto del mundo en el que estamos. Creo mucho en la energía colectiva e invitaré a hacer un grito de paz con las miles de personas que allí estemos porque creo que puede cambiar las cosas», concluye Macipe antes de reflexionar en voz alta sobre Mauricio Aznar y las fiestas: «No tengo ni idea si lo vivió alguna vez, imagino que sí, pero estoy seguro que si viviera esto él le haría mucha ilusión y seguro lo haría mucho mejor que nosotros, con más arte».

La directora aragonesa Paula Ortiz, una de las pregoneras de las fiestas. / EL PERIÓDICO

Paula Ortiz: "Es uno de esos momentos de energía compartida más fuertes que vamos a vivir en nuestra vida"

«Es un privilegio, una alegría y un honor. Yo he nacido, he crecido en Zaragoza, me he hecho directora de cine aquí, he tenido a mi hijo en Zaragoza, mi vida está aquí y ser elegida en tu ciudad es algo más importante», dice a bote pronto Paula Ortiz cuando se le pregunta por lo que supone ser la pregonera de las Fiestas del Pilar.

Un momento que, reconoce, le impacta «muchísimo, tienes toda la ciudad abajo», pero que será muy especial porque, además, no estará sola: «Poder compartir primero con un grupo de compañeros y luego con la gente es uno de esos momentos de energía compartida más fuertes que vamos a vivir en nuestra vida», dice con entusiamos. Y es que tanto con Javier Macipe como con Pilar Palomero ha ido coincidiendo en su trayectoria: «Es muy bonito ver todo el camino que hemos realizado, la cantidad de años que hemos tenido de luchar proyectos que parecían imposibles desde aquí. O incluso el hecho de decir cuando éramos pequeñas que queríamos ser directoras de cine era algo que no era plausible y sin embargo sí lo ha sido», afirma con orgullo.

Desde luego todo ese camino han sentido el aliento desde Aragón que ahora se lo va a demostrar abrazándoles en el pregón, que será especial: «Para la gente del cine, nuestro trabajo consiste en soñar», afirma sobre el contenido del discurso y prosigue:_«Es un canto a la ciudad desde el sueño, por ahí va a ir el tono».

¿Cómo ha vivido Paula Ortiz las Fiestas del Pilar a lo largo de su vida? «Tengo unos recuerdos muy fuertes de pequeña, del teatro en la calle, de mucho teatro en la calle. Luego en la adolescencia, los conciertos, esos primeros conciertos cuando iba sola y luego ya de muy, muy pequeña tengo un recuerdo de la Ofrenda de flores. Para mí vestirme de baturra era como ir de princesa».

Esta noche va a vivir uno de los reconocimientos más importantes que se puede recibir en la ciudad, en una comunidad que tiene fama de no tratar bien a sus hijos: «Somos una tierra muy dura, pero precisamente también por haber sido tan dura, yo creo que ha forjado un carácter que es un tópico decir que es noble, pero lo es. Y es una tierra que, pese a todo, acoge y está ahí. Hay una lealtad muy fuerte con la gente de la tierra y eso es muy bonito».

Pilar Palomero subirá este sábado al balcón de la plaza del Pilar de Zaragoza. / Arsenio Zurita

Pilar Palomero (pregonera del Pilar): "Es un sueño hecho realidad"

Cuando se enteró de la noticia, Pilar Palomero recibió una grata sorpresa: «Es una alegría, un auténtico honor, además en un año precioso en el que el cine aragonés ha destacado a nivel nacional», decía cuando se hizo público su nombramiento.

Y es que la zaragozana, como sus otros dos compañeros de pregón, lleva la bandera de Aragón con su cine: «Me han preguntado varias veces en las entrevistas que qué está pasando en Aragón. Me parece que esto es muy bonito y es una manera de celebrar, que efectivamente cada vez estamos más aragoneses y aragonesas dirigiendo, formando parte de jefaturas de equipo y, en general, me parece que es importante que se celebre el cine».

No hay que olvidar que los tres cineastas que este sábado protagonizarán el pregón no solo han conseguido hacer cine desde aquí sino que para las localizaciones tampoco han querido irse fuera: «Es importante que en Aragón, en Zaragoza, en estas fiestas podamos tener esta oportunidad también de celebrar el cine que estamos haciendo y que tiene además como localización principal Zaragoza, como es en el caso de 'Las niñas' y 'La estrella azul'.

Porque, además, Pilar Palomero es militante de su ciudad y lleva su nombre allá por donde pasa: « Nosotros seis (por los que van a representar al cine aragonés en el pregón de hoy) somos muy aragoneses, hablamos mucho de Zaragoza, estamos muy enraizados en nuestra ciudad y esta noche es una gran oportunidad para celebrar, para reivindicar también más apoyos a nuestro cine y para compartir. Es una alegría poder hacerlo con compañeros como son Javier y Paula, con quienes nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y también poder hacerlo de la mano de gente como Blanca Torres, como Arantxa Ezquerro, que es también la jefa de vestuario de todas mis películas y Pepe Lorente, que es un actor, un amigo con el que llevo trabajando desde que los dos somos prácticamente adolescentes», afirmaba con rotundidad Pilar Palomero poco después de saber que era una de las pregoneras de estas Fiestas del Pilar, antes de concluir: «Todo parece casi un sueño hecho realidad».