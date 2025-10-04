Leire Martínez vuelve un año después al Pilar

Manu Carrasco y Leire Martínez lideran la oferta musical para clausurar el primer fin de semana de las Fiestas del Pilar con dos conciertos que se esperan multitudinarios en los dos grandes escenarios de estos Pilares, el Espacio Zity y la plaza del Pilar. Además, este domingo abre sus puertas también el escenario del Jardín de Invierno y la Estación del Norte prosigue su actividad musical tras estrenarse este sábado.

Leire Martínez (20.30 horas), exvocalista a la fuerza de La Oreja de Van Gogh, regresa a Zaragoza justo un año después de que rompiera a llorar en el Espacio Zity, algo que anticipaba una ruptura que entonces solo conocían los miembros del grupo. Ahora, 365 días después, vuelve a la ciudad, en esta ocasión a la plaza del Pilar con una carrera ya en solitario en la que está sabiendo aprovechar el tirón que le proporcionó ser la cara visible de la banda donostiarra. En la noche organizada por Aragón Radio estará acompañada por Álvaro Mayo, salido de OT23 que acaba de estrenar su primer disco.

En el Espacio Zity, donde todavía hay entradas disponibles, será el turno de Manuel Carrasco (21.00 horas). Convertido en un fenómeno de masas, el andaluz lanzó en mayo su décimo disco, Pueblo Salvaje II. Se trata de un concepto que celebra «nuestras raíces, nuestra naturaleza más pura y salvaje». Una obra que invita a conectar con nosotros mismos, mezclando la esencia del artista con culturas y sonidos llenos de contrastes. Este disco es una experiencia completa, concebido como disco conceptual, como un viaje musical, visual y emocional.

Además, el Jardín de Invierno, con entrada libre, celebrará su primera sesión musical (21.00 horas) con la presencia de dos potentes bandas, Kraken y los locales White Coven. Kraken es una banda de hard rock y heavy metal colombiana fundada en Medellín en junio de 1984. A lo largo de su carrera, alcanzó gran popularidad en su país durante los años 80, y su influencia se extendió a otros países de América Latina, como México, Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, además de realizar presentaciones en Estados Unidos. En el nuevo escenario de la Estación del Norte (que este año incorpora food trucks), por su parte, desde las 19.30 horas será el turno de Tu otra bonita y del grupo aragonés Delacueva.