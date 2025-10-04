La aplicación móvil hecha por un aragonés que te va a salvar estas Fiestas del Pilar

Este año las Fiestas del Pilar, muy esperadas por muchos zaragozanos y zaragozanas, contarán con hasta 1.000 actos. Desde el día 4 de octubre hasta el próximo lunes 13 podremos disfrutar de una Zaragoza llena de eventos, diez días donde encontrar actividades para los más pequeños, como el ya reconocido tragachicos "el león garganchón", o para los más mayores todos los conciertos gratuitos, no solo en la Plaza del Pilar, también en el Jardín de Invierno del Parque José Antonio Labordeta y en la explanada del Centro Cívico Estación del Norte.

Por ello, y como ahora todo lo llevamos en nuestros teléfonos móviles, el aragonés Adrián Alonso ha creado una aplicación especial e interactiva para estas Fiestas del Pilar 2025. Se trata de una aplicación disponible tanto para dispositivos iPhone como Android y se llama "Fiestas del Pilar - Pilares".

"Esta idea nace de la necesidad de terminar con el programa de papel de las Fiestas del Pilar. Ya que me di cuenta que cogía un programa lo usaba y lo tiraba... Aquí hay un problema, porque estábamos desperdiciando papel".

Actualmente, la aplicación, cuenta ya con cuatro estrellas y 2.000 descargas entre IOs y Androis

Inicio de la aplicación "Fiestas del Pilar" / App Fiestas del Pilar

La aplicación con toda la programación

Todas las Fiestas del Pilar en tus manos, gracias a esta aplicación, donde podrás encontrar fácilmente la programación completa, los horarios, las diferentes ubicaciones de las actividades y enlaces directos para comprar las entradas fácilmente desde tu teléfono móvil.

"Lo que quise hacer es que fuera fácil de utilizar para todo el mundo de manera gratuita, la usabilidad, tanto para personas jóvenes como mayores".

Todas las funcionalidades que se puede encontrar en esta aplicación son, desde la consulta de actos oficiales y alternativos para estos días de fiestas. Los conciertos y espectáculos que hay, desde los artistas que participan, los días y los lugares, ya que, no solo podemos encontrarnos conciertos en la Plaza del Pilar y Espacio Zity, sino también en otros lugares de Zaragoza, solo este año hay hasta 50 conciertos. Las actividades infantiles y culturales, aunque también han añadido las deportivas y sobre todo, y una de las favoritas del público: las gastronómicas, con las Food Trucks, en especial, las del Ebro. También tiene toda la información taurina de estos días, desde las corridas, vaquillas o eventos importantes en la Plaza y Toros.

"Lo más importante de la aplicación es que tiene todos los eventos autorizados aunque no salgan en el programa del ayuntamiento, ya que hay salas con conciertos que en el programa de papel no están pero en la app sí". E intenta ser un atajo hacia las webs oficiales de las entradas para que no haya posibles fraudes. Además, el propio Adrián nos comenta que durante las Fiestas del Pilar seguirá habiendo actualizaciones.

Tienen disponible una opción de "favoritos", para que puedas tener guardado los eventos a los que más te apetece asistir y no perderte ninguno. Y la opción de "notificaciones", al igual que muchas otras aplicaciones, donde recibirás avisos para estar al día.

Adrián comenta que ha tenido muy buena aceptación, en especial entre la gente jóvenes influencers aragoneses que se han animado a crear contenido hablando de la app.

"No hay una empresa privada financiando el proyecto, no es la aplicación oficial del ayuntamiento, pero sí que me gustaría que un futuro el ayuntamiento contará con nosotros para ser su aplicación oficial de las Fiestas del Pilar".