Pablo López alarga el pregón con su música

Aún resonaban los ecos del pregón y de los fuegos artificiales en la plaza del Pilar cuando Pablo López tomaba el testigo de la homilía musical del día anterior del Padre Guilherme y, ante miles de personas, la plaza estaba llena (más todavía que el día anterior), el artista salido de 'Operación Triunfo', pero que ha desarrollado una brillante carrera en solitario e independientes, salía al escenario más grande de estas Fiestas del Pilar a celebrar con el público la música.

Porque eso es lo que ha sido el concierto de Pablo López, una gran celebración colectiva musical en la que el artista, como en él es habitual, ha sabido ganarse a la gente desde su particular concepción del directo. De hecho, quién iba a decir que alguien sentado en un piano podía atraer a miles de personas en la música pop (obviamente no nos referimos a la clásica). Ese es Pablo López y ese fue este sábado, ese joven que pasó a su manera por un concurso televisivo enfrentándose incluso a cierto miembro mediático del jurado y que ha tenido claro que quería hacer una carrera en el mundo de la música.

El público querido

Allí donde quería llegar ha llegado y buena prueba de ello es el público que se ha congregado en la plaza del Pilar. Gente de todas las edades que abarcaba desde un perfil familiar hasta grupos de jóvenes e incluso gente ya madura de esa que ama la música y entiende la realidad de un artista.

En cuanto a la actuación, Pablo López ha hecho un repaso a los temas que le han hecho conocidos y a sus últimas creaciones. Sin sorpresas y tampoco las querían sus seguidores.

El escenario de la plaza del Pilar se ha estrenado así (musicalmente, más allá de experimentos de pinchadiscos) con un concierto de primer nivel.