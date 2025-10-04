Paloma de Yarza, Medalla de Oro de Zaragoza: "No voy a tener un regalo más bonito en mi vida"

La Medalla de Oro es la máxima distinción que entrega el Ayuntamiento de Zaragoza ¿Cómo recuerda ese momento en el que le llamó la alcaldesa y le comunicó que era la escogida?

Fue un gran impacto. Efectivamente me llamó la alcaldesa y era un viernes, ese fin de semana celebrábamos el cumpleaños de mi hija y lo último que me imaginaba es que se iba a producir esa llamada. Quedé muy emocionada, muy ilusionada. De repente sentí un orgullo de pertenencia a Zaragoza tremendo. Con este reconocimiento no solo premian una trayectoria profesional y personal, sino yo creo que se aprecia la vinculación con la ciudad de Zaragoza a la que yo adoro, donde yo nací, crecí y he desarrollado mi proyecto familiar y profesional.

El reconocimiento, no obstante, va más allá de su propia persona.

No se puede separar la Medalla de Oro de lo que represento, que es la presidencia de Heraldo de Aragón y en un momento en el que celebramos nuestro 130 aniversario. Estoy muy agradecida y he recibido múltiples muestras de cariño y felicitaciones e insisto, desde mi posición yo me siento muy comprometida con Zaragoza en todos aquellos foros en los que estoy.

Usted es la presidenta de un medio de comunicación y este reconocimiento llega en un momento complicado para el periodismo en el que otras plataformas y las edes sociales están intentando suplir el papel de informar a la sociedad de lo que ocurre.

Estamos en un momento de una gran incertidumbre, de gran transformación. Actualmente quien no se transforma lo tiene muy complicado para seguir adelante. Pero yo sigo pensando que es absolutamente necesario un periodismo riguroso: la población tiene que estar informada y a pesar del momento de crispación y de polarización es fundamental informar desde distintos puntos de vista para que el ciudadano tenga información veraz y rigurosa.

¿Cree que los propios medios de comunicación han podido hacer algo mal para llegar a la situación actual y que no se nos valore como debería?

Siempre se puede hacer más, pero creo que es que el periodismo no lo ha tenido fácil en los últimos años y se ha visto inmerso en una crisis importante por lo que está ocurriendo en la sociedad, que ha pasado a ser una sociedad tecnológica. Eso nos ha obligado a transformarnos a todos. Y por otro lado, estamos viviendo momentos políticos de muchísima crispación que obligan a los medios a tomar decisiones no sencillas.

¿Cree que las noticias que tienen lugar aquí, en Aragón, tienen suficiente repercusión en el resto de España?

Como comunidad es cierto que tenemos poca presencia en Madrid, o al menos podríamos tener más. Debemos procurar permanentemente trasladar lo que ocurre en Aragón al resto de España, pero es una realidad que siendo Zaragoza la cuarta ciudad de España, aunque se esté mejorando en esto, no tiene el peso que tendría que tener en Madrid.

Usted estudió Medicina. ¿Cómo acabó en este mundo?

Yo soy hija de médico, estuve casada con un médico –que falleció hace tres años-, soy nieta de dos médicos y mi vocación era la Medicina. Yo quería ser radióloga como mi padre y mi abuelo. Cuando me casé nos fuimos a Barcelona, en teoría para seis meses, para terminar su especialidad. Pero el caso es que a él le ofrecieron un buen puesto de trabajo allí y decidimos que terminase su formación allí. Y fue en ese periodo de tiempo, estando fuera, cuando fui consciente de lo que tenía en Zaragoza. Yo he vivido lo que es esta empresa desde que nací y entonces entendí que era un legado familiar y que tenía que estar preparada para ello. Así que hice un máster en dirección de empresas y, a partir de ese momento, confluyeron muchas cosas. Al final volvimos porque los dos somos zaragozanos, los dos amamos nuestra ciudad y queríamos que nuestro proyecto familiar y profesional se desarrollara en Zaragoza. Y una vez aquí empecé a desarrollar distintas funciones. He pasado por todo hasta llegar a la presidencia y al final no creas que es tan distinto a la Medicina. Las dos profesiones tienen mucho de vocación de servicio.

¿Echa en falta más mujeres en los foros en los que se mueve?

Nosotros hemos apostado siempre por el talento. No es una cuestión de sexo, es una cuestión de talento, y creo que esto cada vez se reconoce más. Pero creo que no debemos caer en que las mujeres tienen que ocupar puestos directivos por cuota y porque son mujeres. La mujer es perfectamente capaz, igual que el hombre.

¿En qué pensará en el momento en el que reciba la Medalla de Oro de la ciudad?

En lo orgullosa que me siento de ser zaragozana y en lo agradecida que estoy en que se me haya otorgado este reconocimiento. Es una motivación muy grande para seguir adelante y a seguir trabajando por esta tierra que quiero tanto. Creo que no voy a tener en mi vida un regalo más bonito, más emocionante y más ilusionante.