Las peñas llenan de color el arranque de las fiestas

Los tambores, trompetas y tubas de las charangas de la Federación de Interpeñas junto con Unión Peñista han calentado los motores y llenado de color el arranque de estas Fiestas del Pilar 2025 con un gran bullicio que se escuchaba mucho antes de llegar a plaza España. Desde las 16.00 horas los peñistas iban llegando en su determinado orden con una gran animación que no dejaba indiferente a nadie. "Esto ya para nosotros es algo que nunca puede faltar porque es una tradición demasiado especial para toda nuestra familia desde hace muchos años", comenta María Ángeles, peñista de Pa'Cutio.

En las llegadas de todas las peñas desde plaza Aragón a plaza España se iban sumando cada vez más curiosos a sus ritmos embelesadores y con el paso del tiempo la masa de gente iba en aumento. "Nunca habíamos venido porque no es lo que más nos llama la atención , pero la verdad es que me está sorprendiendo y ver tan buen ambiente desde tan temprano es que te acaba animando", dice Jorge, un padre que ha acudido con sus hijos.

Una fiesta total

La atmósfera era de fiesta total con todos los peñistas dando su toque personal a la música, la protagonista principal desde el comienzo de los festejos. Para las peñas es un momento único al ser, por así decirlo, los encargados de encender los motores antes del esperado pregón del Ayuntamiento. "Poder estar aquí es algo que no puedo explicar, pero es que te llena el corazón de una alegría que con poco se puede comparar", afirma Alfredo, peñista de El Rodallero.

Para muchos esto ya es toda una costumbre estar cada año con su grupo de peñas, "llevo viniendo aquí seis años y ya no pienso en unas Fiestas del Pilar sin salir con mis amigos en la charanga", aunque para otros es su primera vez en un evento de este tipo: "Pertenecemos a la peña desde hace mucho tiempo y la pequeña de la casa tenía que formar parte de esto, parece que se lo está pasando en grande".

La Federación de Interpeñas y Unión Peñista han llenado de color y buen ambiente el centro de Zaragoza, con un preludio espectacular para todos los zaragozanos y zaragozanos que también han querido formar parte de ello. Además, durante el pregón, pronunciado por Jorge López, director del parque de atracciones de Zaragoza, Nacho Jordán, peñista de Honor 2025 y Sergio Gómez, presidente de la Federación Interpeñas, se ha llamado a que las peñas estén mucho más unidas para que estos actos sigan creciendo para las Fiestas del Pilar venideras. "Para mí es uno de los días más importantes del año y ojalá cada vez seamos más porque es un momento de fiesta en el que todo el mundo se debe sumar", apunta, José Francisco, peñista de El Rebullo.