Un pregón con polémica: el genocidio en Gaza y la eliminación de los Puntos Violeta marcarán el inicio de las fiestas del Pilar

Zaragoza vivirá esta tarde uno de los momentos más importantes, esperados y multitudinarios del año: su pregón de fiestas. Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz se subirán al balcón del ayuntamiento para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del Pilar que, pese a su carácter lúdico, no escapan a una realidad a la que no se le puede dar la espalda: el genocidio en Gaza.

No será el único asunto del que se hablará durante el pregón, porque además de que se espera que las banderas de Palestina ondearan la plaza del Pilar, también se prevé que las mujeres (y hombres) feministas muestren su malestar por la eliminación de los Puntos Violeta, reconvertidos en unos mal llamados "espacios seguros unisex" donde caben todo tipo de violencias y agresiones.

Por partes. Más allá de las tradicionales pitadas a las que se arriesga un alcalde cuando se asoma al balcón de los zaragozanos, este año Natalia Chueca tiene varios frentes abiertos que, seguramente, tengan su eco en la plaza. Porque la Casa Palestina será reconocida hija predilecta de la ciudad gracias a Zaragoza en Común, formación que ha propuesto reconocer su labor y su papel a la vez que reclama el fin del genocidio en Gaza. Un genocidio que no reconoce la propia alcaldesa, que describió la situación como una "guerra cruel entre Israel y Palestina".

El nombramiento de la Casa Palestina no ha estado exento de polémica y puso entre las cuerdas al PP, que finalmente se abstuvo en la votación en la junta de portavoces, mientras que Vox votó en contra. Solo el PSOE apoyó con su voto favorable este reconocimiento. Pero aún hay más, porque la ultraderecha propuso, con el sí del PP, nombrar hija predilecta a Teresa González Campos, presidenta de la entidad antiabortista Casa Cuna Ainkaren.

Su nombramiento llega un día después de que el presidente Pedro Sánchez anunciase que se incluirá en la Constitución el derecho al aborto para evitar que PP y Vox puedan ponerlo en riesgo tras la polémica moción aprobada en el Ayuntamiento de Madrid en la que se planteaba la obligación de informar a las mujeres de un supuesto síndrome post aborto sin ninguna base científica. También llega, dicho sea, un día después de que el DJ y sacerdote católico portugués, el Padre Guilherme, llenara la plaza del Pilar con su espectáculo en favor de la vida y la familia pero apenas consiguiera congregar a 300 jóvenes en una charla previa en el Auditorio de Zaragoza.

La polémica no acaba aquí porque la eliminación de los Puntos Violeta para crear unos nuevos "espacios seguros unisex" ha generado un gran malestar entre las mujeres. Un enfado que los movimientos feministas no esconderán durante el pregón de fiestas. Bautizado como "antipregón", el colectivo ciclista Bielas Salvajes -que realizará una marcha ciclista hasta la plaza del Pilar- denunciará esta tarde que el PP de Chueca está "intentando una vez más borrar nuestras experiencias y todo lo conseguido" cediendo ante Vox, formación que ha exigido a la alcaldesa eliminar los Puntos Violeta a cambio de apoyar sus presupuestos.

Y por si fuera poco, no hay que olvidar el descontento que existe en la calle por la eliminación de las Zonas Jóvenes. Prueba de ello fue la multitudinaria manifestación del pasado 20 de septiembre.