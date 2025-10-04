La regata Helios-Oxford vuelve al río Ebro 23 años después con un espectáculo deportivo de primer nivel
La alcaldesa Natalia Chueca ha asistido a este evento, que se enmarca en los actos conmemorativos del centenario del CN Helios
Europa Press
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, acompañada por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate, ha asistido este sábado 4 de octubre a la regata especial que ha tenido lugar en el río Ebro entre los equipos de la Universidad de Oxford y el Centro Natación Helios.
El evento, que se enmarca en los actos conmemorativos del centenario de este club zaragozano, tiene como precedentes las tres ediciones celebradas entre 2000 y 2002, y se ha recuperado para la ocasión 23 años después. La regata ha recorrido los 650 metros que separan el Puente de Piedra y el pebetero del CN Helios, tanto en categoría masculina como femenina.
La competición se ha desarrollado en embaraciones de 8 con timonel, la modalidad de remo olímpico más rápida y considerada la 'prueba reina' de este deporte por ser una de las más vistosas y espectaculares. Es la misma modalidad que protagoniza regatas famosas como la Oxford-Cambridge y, en España, la Sevilla-Betis.
Presencia de remeras destacadas
Entre los deportistas participantes ha destacado la presencia de la remera olímpica zaragozana Esther Briz, formada en el CN Helios y que ha regresado a su club para competir contra sus actuales compañeras del Oxford Boat Club.
Briz ha estado acompañada por Karla Remacha, una de las grandes promesas del remo nacional y recientemente nombrada mejor deportista del CN Helios en 2024 (Premio Coloso 2024). Para completar el 8 que representa al CN Helios y la Universidad San Jorge, se ha invitado a destacadas remeras españolas.
El equipo masculino del CN Helios - USJ está formado por jóvenes promesas del remo aragonés que están progresando notablemente y se espera que, a medio plazo, puedan competir al máximo nivel europeo.
