Rels B prende la mecha en el Espacio Zity

Más de 27 millones de personas escuchan cada mes a Rels B en Spotify, indicador contemporáneo de la magnitud de un artista. Varios miles de esos oyentes se han congregado este viernes en el escenario principal de Espacio Zity, en el arranque oficioso del apartado musical de las Fiestas del Pilar.

Mucho tiempo antes del inicio del concierto ya se veían muchos interesados en el rapero español. Largas colas en la entrada, que no dejaron de fluir gente hasta que la música ya atronaba en el escenario principal. El ligero retraso sirvió algunos para coger mejor sitio y a otros, en busca de la tranquilidad, aprovechar los claros en la explanada que siempre suele dejar el primer día de fiestas.

La mayoría jóvenes, la mayoría aficionados y algún que otro "por compromiso" han disfrutado del artista mallorquín, en el podio de los españoles más escuchados internacionalmente. 'Caído del cielo' ha sido su primera canción, levantando un telón negro que transpiraba humo como la niebla zaragozana. De perfil, sin mirar a esos miles de fieles deseosos de cruzar una mirada con el ídolo, ha rematado el primer tema de una larga noche en la que fue, volvió, volvió a ir y regresó por toda esa discografía que recorre varios géneros musicales.

Rels B ha advertido en todo momento que el cierre de la gira en Zaragoza no significaba cansancio ni ganas de vacaciones, sino “una noche para pasarlo muy bien”. Y por si había dudas, si había muchos que preferían al cantante de antes, el mallorquín se ha asegurado de intercalar sus mejores éxitos ('Cómo dormiste', 'Tú vas sin') con las canciones que están recién sacadas a la vida pública.

Armado con el mejor ejército, de fans y el musical, Rels B ha disfrutado de sus dos últimas horas de concierto en muchos meses. Sus aficionados, la mayoría adolescentes, coincidían en “una noche histórica, que no se va a olvidar”. “Estamos de final de 'tour', energía arriba”, ordenaba entre canciones. Su compañía (seis coristas, otros tantos bailarines, una guitarra, un percusionista y una batería) se movían al son de un maestro de ceremonias convencido de que lo de este viernes en Zaragoza no podía salir mal: «Hay conciertos que se sabe que van a ser buenos antes de empezar». Aplausos y vítores del respetable, que ha cumplido con aquello de que «sin público no hay 'show'» y ha respondido a las órdenes de su faro.

Se fue Rels B, que eligió Zaragoza para cerrar una exitosa gira que lo coloca en lo más alto de la música urbana en español. Vuelve este sábado, como cada año, Melendi, la única fila segura del cronograma de las fiestas del Pilar.