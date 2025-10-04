Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, sábado 4 de octubre
Pablo López actúa en la plaza del Pilar
Las Fiestas del Pilar 2025 empiezan oficialmente hoy a las 21.00 horas con la lectura del pregón por parte de Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz. Pablo López estrenará el escenario de la plaza del Pilar con su concierto. Es un primer día cargado de actividades para todos los públicos con las actuaciones de Melendi en el Espacio Zity o el pregón por parte de las peñas a partir de las 17.30 horas.
Programa completo de hoy, sábado 4 de octubre
- 09:00 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE TENIS MASCULINO. S.D Tiro de Pichón.
- 09:00 h.: VI OPEN PARACANOE Y III TROFEO DRAGANA DE PIRAGÜISMO. Embarcadero de Vadorrey.
- 09:00 h.: XXV TROFEO VIRGEN DEL PILAR DE GIMNASIA RÍTMICA. Palacio de Deportes.
- 09:00 h.: BLUE TENNIS CUP. Real Zaragoza Club de Tenis.
- 09:30 h.: VIII CARRERA POLICÍA NACIONAL RUTA 091, CARRERA DE LA MUJER CONTRA EL MALTRATO. Salida y meta en Plaza España.
- 10:00 h.: TALLER FOTOGRAFÍA CON MÓVIL PARA ADOLESCENTES. De 11 a 15 años. Pases gratuitos a las 10:00 y 12:00h previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja.
- 10:00 h.: TROFEO “IBERCAJA-CIUDAD DE ZARAGOZA” DE AJEDREZ. E.M. El Olivar.
- 10:00 h.: XXXIX CERTAMEN BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 11:00 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:00 h.: TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE BARRA ARAGONESA. Parque José Antonio Labordeta (Fuente de Neptuno).
- 11:30 h.: CUENTACUENTOS. LÜ DE LÜRDES, UN CUENTO LLENO DE CUENTOS (+ 3 años). Biblioteca Benjamín Jarnés (C/ Pedro Laín Entralgo).
- 11:30 h.: REGATA ESPECIAL 30 ANIVERSARIO C. N. HELIOS. Equipos de la Universidad de Oxford y el Centro Natación Helios. Salida Puente de Piedra- Club Náutico Zaragoza y llegada en el pebetero de C. N. Helios.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE PINTACARAS. Parque de San Pablo.
- 12:30 h.: ESPACIO ZITY presenta “CABEZAS DE CARTEL” con Juan Ibáñez, Luis Álvaro, Bianca Kovacs, Miguel Miguel y Susi Caramelo. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 12:30 h.: 4BOB REGGAE. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB con IVÁN DE RAMOS. Parque de San Pablo.
- 13:00 h. VERMUT MUSICAL con MONOTONE (rock clásico & alternativo). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 16:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TARDEO CANALLA CON DJ DE NIRO. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en Plaza España/Independencia. A las 17:00 h. lectura del PREGÓN DE INTERPEÑAS. A las 17:30 h. desfile del Pregón. Recorrido: Plaza de España, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.
- 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.
- 16:30 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 16:30 h.:PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 17:00 h.: BUSCAMOS PIRATAS. Ilógica Teatro. Alfocea (carpa junto al parque)
- 17:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 17:00 h.: MAGO VITUCO (Santiago de Compostela) “Silk Mirage”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.: CONCENTRACIÓN DE PEÑAS en plaza Santa Engracia. A las 18:30 h lectura del pregón. A continuación, desfile del PREGÓN DE UNIÓN PEÑISTA. Recorrido: Plaza Santa Engracia, Paseo Independencia, Coso, Don Jaime, Plaza del Pilar.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.:TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).
- 17:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. NOVILLADA CON PICADORES. El Mene, Tomás Bastos, Julio Norte. Ganadería Brazuelas. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA.ZARAKATRAKA (espectáculo infantil de risa, magia y coreografía). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:30 h.: ACTO SOLEMNE DE ENTREGA DE MEDALLAS Y DISTINCIONES DE LA CIUDAD. Salón de Sesiones del Ayuntamiento de Zaragoza.
- 18:30 h.: PASACALLES DEL PREGÓN. “ZARAGOZA ES EL LEÓN”. La Ciudad de Zaragoza, a través de sus fiestas y su tradición recibe al León Garganchón, el nuevo tobogán tradicional que viene a alegrar a los niños y niñas de la ciudad. Consulta el recorrido en fiestasdelpilar.com
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ. Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 19:00 h.: Visita Virtual con gafas 3D. Museo del Teatro de Caesaraugusta.
- 19:00 h.: CONCIERTO: DEL CAOS AL COSMOS. A cargo de Laura Farré Rozada, piano, y visuales de Alba G. Corral. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).
- 19:30 h.: A CARA O CRUZ, homenaje a RADIO FUTURA + DIARIO FANTASMA. Centro Cívico Delicias (Avda. Navarra, 54).
- 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro
- 20:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. COPACABANA (VERSIONES INDIE). Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Funciones: 16:30 y 20:00 h. Teatro Principal.
- 20:00 h.: EL SHOW DE IGNATIUS FARRAY. Teatro Arbolé.
- 20:00 h.: IX RALLY INTERNACIONAL HOSPEDERÍAS DE ARAGÓN “SLOW DRIVING”. Llegada de coches participantes al hotel Hiberus. Organiza Asociación Aragonesa de Clásicos Deportivos.
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).
- 20:30 h.: MAGO VITUCO (Santiago de Compostela) “Silk Mirage”. Magia de Salón. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 21:00 h.: LECTURA DEL PREGÓN con JAVIER MACIPE, PAULA ORTIZ Y PILAR PALOMERO, en compañía de ARANTXA EZQUERRO, BLANCA TORRES Y PEPE LORENTE. Desde el balcón del Ayuntamiento. También podrá seguirse en directo desde el espacio de las Food Trucks Zaragoza (Parque de San Pablo) y el escenario de Estación del Norte. A continuación, FUEGOS ARTIFICIALES.
- 21:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar.Teatro de las Esquinas.
- 21:00 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Funciones 17:00 h. y 21:00 h. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 21:00 h.: LA PROHIBIDA + KIKA LORACE. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).
- 21:00 h.: PARTY SIXTY. Sala Creedence (Plaza San Lamberto, 3).
- 21:00 h.: CORINGAS + JOSÉ INSACIABLE. La Casa del Loco (C/ Mayor, 10).
- 21:00 h.: LA SÉPTIMA FAROLA. La Ley Seca (C/Sevilla, 2).
- 21:20 h.:RITMOS & BARRAS. Exhibición de freestyle y beatbox con CHUTY, MNAK, DJ VERSE, QUEEN MARY (HOST), BABI, ADRIANA, CHORIPÁN (BEATBOX), DANI VK, ANDER2K, ZYKO. Estación del Norte.
- 21:30 h.:EUROPA FM presenta PABLO LÓPEZ. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 21:30 h.:BONEBREAKER. Hard Rock & heavy clásico de los años 80 y 90. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HOMBRES B (TRIBUTO A HOMBRES G). Parque de San Pablo.
- 22:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: MELENDI. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: EL CACHIRULO. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY. ALMA BAKALA. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 00:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. SESIÓN DJ con DJ EDUESTEB. Parque de San Pablo
