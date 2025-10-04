Qué hacer este sábado, 4 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La espera ya ha llegado a su fin. Las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza comienzan este sábado, 4 de octubre, con la lectura del pregón en el ayuntamiento de la capital aragonesa y una amplia variedad de actividades muy diversas y para todos los públicos en los distintos puntos de la ciudad.

Este año, Javier Macipe, Pilar Palomero y Paula Ortiz serán los encargados de dar el pistoletazo de salida a la semana grande de Zaragoza acompañados de Arantxa Ezquerro, Blanca Torres y el actor Pepe Lorente. Como es habitual, el programa de las Fiestas del Pilar 2025 está lleno de actividades para todas las edades.

La actuación de Pablo López en la plaza del Pilar tras el pregón, el concierto de Melendi en el Espacio Zity o el pregón y la charangada son algunos de los actos programados para hoy. Destacamos estos cinco planes para hacer en Zaragoza en el primer día de las Fiestas del Pilar.

Humor en el Espacio Zity

A las 12.30 horas en el Espacio Zity en el Recinto Ferial de Valdespartera hay programado un show que reúne a algunos de los humoristas más destacados del panorama en España. Un espectáculo presentado por Juan Ibáñez y con la participación de Luis Álvaro, Bianca Kovacs, Miguel Miguel y Susi Caramelo. Cabezas de Cartel, una oportunidad para disfrutar del humor más original en Espacio Zity.

Pasacalles y lectura del pregón

Momento para los peñistas. A las 16.00 horas desde plaza España tendrá lugar la típica concentración de peñas a la que le sucederá la lectura del pregón de interpeñas y el pasacalles del pregón que partirá desde la citada plaza hasta el Pilar. A las 18.30 horas, desde la plaza Santa Engracia, tendrá lugar el pregón de unión peñistas.

Concierto de Pablo López

Tras la lectura del pregón en la plaza del Pilar, el encargado del primer gran concierto gratuito de estas fiestas correrá a cargo de Pablo López presentado por Europa FM. El cantante malagueño pondrá patas arriba el escenario Ambar Fuente de Goya con algunos de sus temas más conocidos como 'El Patio' o 'Tu Enemigo'.

Rondas joteras

A las 23.00 horas empezarán las rondas joteras. En esta jornada se encargarán las Asociación Puente de Piedra y el Cachirulo cada una con diferentes recorridos. La Asociación Puente de Piedra recorrerá la plaza Tenerías, el Coso, la calle Trinidad, la calle sepulcro, San Vicente Paúl, calle mayor, calle Manifestación y la calle Alfonso; y El Cachirulo empezará en la plaza San Miguel, pasrá por el COso, Puerto Cinegia, el Teatro Principal, la calle Verónica, Don Jaime , plaza de santa Cruz, calle Manifestación y terminará en la calle Alfonso.