Dónde ver el pregón de las Fiestas del Pilar en pantallas gigantes

Las Fiestas del Pilar de Zaragoza están a punto de comenzar y la ciudad ya cuenta las horas para vivir uno de sus momentos más esperados: el pregón. Este año, serán los cineastas Paula Ortiz, Pilar Palomero y Javier Macipe los encargados de abrir oficialmente las celebraciones con su discurso desde el balcón del Ayuntamiento. La cita tendrá lugar este sábado a las 21.00 horas, aunque la fiesta arrancará antes con el tradicional desfile del pregón, que recorrerá las calles bajo el lema 'Zaragoza es el León'.

Como cada año, la plaza del Pilar será el epicentro de la celebración, donde miles de personas se congregarán para escuchar a los pregoneros y disfrutar del ambiente festivo. Tras el estallido de la fiesta, se podrá disfritar del concierto de Pablo López en el escenario de la Fuente de Goya. Este año, el Ayuntamiento ha querido dar un paso más y ofrecer nuevas opciones para seguir el acto de inauguración de manera más cómoda y sin aglomeraciones.

Pantallas gigantes para ver el pregón

Por primera vez, se instalarán pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad que retransmitirán en directo el pregón. Concretamente, los zaragozanos podrán acudir al escenario de la Estación del Norte, al espacio de las Food Trucks en el parque de San Pablo y al Espacio Zity, donde además se concentra parte de la programación musical nocturna.

El objetivo de esta iniciativa es descentralizar la afluencia de público y ofrecer alternativas a quienes quieran vivir el inicio de las fiestas sin agobios. De esta forma, se espera evitar la saturación de la plaza del Pilar, que cada año reúne a una multitud difícil de gestionar en términos de seguridad y comodidad.

No es la primera vez que se intenta ampliar la experiencia del pregón más allá de su ubicación tradicional. El año pasado, se instaló una pantalla en la plaza Salamero, pero al tratarse de un espacio sin programación complementaria, apenas atrajo visitantes. Con esta nueva apuesta, vinculada a escenarios con actividad propia, el consistorio confía en que los zaragozanos se animen a disfrutar del inicio de las fiestas desde diferentes rincones de la ciudad.