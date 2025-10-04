Vox vuelve a dar la nota ausentándose en un pleno y Chueca evita la foto con la representante de Casa Palestina

Se trata de un acto festivo y que normalmente está exento de toda polémica, pero la ideología ultra de Vox y los vaivenes del PP con respecto al genocidio en Gaza han dado la nota este sábado en la entrega de los títulos de hijos predilectos de la ciudad. Los cuatro concejales que representan al partido de Abascal en Zaragoza no han entrado al salón de plenos hasta que no ha terminado el discurso de Reema Souqi, la representante de la Casa de Palestina encargada de recoger la distinción, otorgada a propuesta de ZeC.

Así, los concejales de Vox no han estado presentes durante el inicio de este solemne acto para evitar presenciar la distinción a la Casa Palestina. No ha sido hasta que Souqi ha terminado su discurso cuando los cuatro ediles han entrado a ocupar sus sitios, imitando a sus compañeros en las Cortes de Aragón: el pasado jueves, los diputados de Vox en el parlamento aragonés se levantaron de sus escaños y abandonaron el hemiciclo durante el minuto de silencio por las víctimas en Palestina y también en Israel.

Además de los diputados tampoco estuvo presente durante ese minuto de silencio la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, también de Vox, quien no obstante es la segunda autoridad de la comunidad autónoma y quien debería mantenerse neutral en este tipo de situaciones.

Chueca evita la foto

No obstante, los concejales de Vox no han sido los únicos que se han salido del guion y se han saltado el protocolo. La propia alcaldesa, Natalia Chueca, ha decidido que en esta ocasión no iba a ser ella la encargada de entregar los diplomas de hijos predilectos, a diferencia de lo que había ocurrido al menos en los últimos años en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Hasta ahora, la alcaldesa había sido la encargada de entregar estas distinciones a todas las personas y entidades reconocidas como hijas predilectas aunque vinieran propuestas por otros partidos políticos. Este año, sin embargo, no ha sido así y la regidora ha legado en los portavoces de los distintos grupos municipales, evitando así tener una foto con cada uno de los distinguidos, algo que nunca había ocurrido.

Preguntados por esta cuestión, desde el Gabinete de Comunicación no han dado explicación alguna sobre este cambio en el guion, pero cabe recordar que el PP se abstuvo en la votación para nombrar hija predilecta a la Casa Palestina y la propia regidora explicó que no estaba de acuerdo con el nombramiento aunque no lo iba a impedir.

Pero la cosa no quedó ahí. Chueca y los concejales del PP evitaron cualquier tipo de foto con los representantes de la Casa Palestina y, por primera vez, no hubo foto de familia de todos los concejales con todos los distinguidos. Cada grupo político se hizo fotos con su hijo predilecto propuesto y después los 31 miembros de la corporación se hicieron otra pero sin las personas reconocidas.