Zaragoza reconoce a sus 'hijos' en un acto cargado de emoción y con Palestina muy presente

Justo antes de que estalle la fiesta en la plaza del Pilar, Zaragoza ha reconocido a sus hijos predilectos y a Paloma de Yarza, Medalla de Oro de la ciudad, máxima distinción que otorga el ayuntamiento. «Quiero felicitar y agradecer a todos los hijos predilectos. Pasáis a formar parte de todas las generaciones de zaragozanos que han construido la ciudad que vivimos hoy», ha expresado la alcaldesa, Natalia Chueca.

En un acto cargado de pompa y previo y al pregón, el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza se ha llenado de autoridades y personalidades para entregar estas distinciones. Los reconocidos como hijos predilectos este año han sido el cuerpo de Bomberos de Zaragoza; la asociación Believe in Art; la presidenta de la Casa Cuna Ainkaren, Teresa González Campos; y la Casa de Palestina, una entidad que se ha llevado gran parte del protagonismo por el genocidio que está cometiendo Israel en y por el numerito de Vox, cuyos concejales no han entrado al pleno hasta que no ha terminado su discurso Reema Souqi, quien ha recogido el honor en representación de todo el pueblo palestino. Incluso la Medalla de Oro, Paloma de Yarza, ha tenido palabras en su discurso para mencionar "lo que está ocurriendo en Gaza".

Entre los asistentes a este acto estaban la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; el vicepresidente primero de las Cortes, Ramón Celma; el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López; y otros representantes de la sociedad civil y empresarial, como Manuel Pizarro, expresidente de Endesa y Amado Franco, presidente de la Fundación Ibercaja.

"Un amor ciego"

Paloma de Yarza ha sido la encargada de cerrar el acto con un discurso en el que ha mostrado su agradecimiento tras recibir la Medalla de Oro de la ciudad de la mano de la alcaldesa. "Mis palabras podrían responder a un amor ciego, pero son además fruto de la serenidad y de la enorme gratitud por saberme afortunada en una ciudad bimilemaria", ha dicho. "Amo esta ciudad. Amo su naturaleza latina y continental, ajetreada y sobria", ha añadido.

Previamente, los portavoces de los cuatro partidos con representación en el Ayuntamiento de Zaragoza habían presentado a los hijos predilectos de la ciudad. «La paz solo será posible allí donde la justicia sea reconocida. Y la justicia, en Palestina, significa el fin de la ocupación, el reconocimiento de su soberanía a vivir libres, sin miedo y con dignidad. Viva Palestina Libre», ha dicho Elena Tomás, de ZeC, emocionada, antes de entregar el título de hija predilecta a la Casa Palestina.

"Queremos agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza y a todas las personas que lo han hecho posible y a la sociedad zaragozana quien desde hace décadas nos ha brindado apoyo y solidaridad y que en estos tiempos duros marcados por el genocidio", ha dicho Reema Souqi, quien ha recordado que la capital aragonesa está hermanada con la ciudad palestina de Belén.

Los Bomberos, Believe in Art y la Casa Cuna

Una vez ha terminado Souqi, los concejales de Vox han entrado al pleno. La edila Eva María Torres, ha sido la encargada de presentar a Teresa González Campos, presidenta de la Casa Cuna Ainkaren, una entidad ultracatólica y antiabortista que ayuda a madres sin recursos que quieren continuar con su embarazo. "Gracias por contribuir a que Zaragoza sea ciudad por la vida", dijo, recordando que la ultraderecha ha forzado al PP a asumir este programa de promoción contra el aborto.

Seguidamente, la portavoz del PSOE, Lola Ranera, ha presentado ala asociación Believe In Art, una entidad que a través del arte y el color humaniza los hospitales para hacer más amable la estancia a los pacientes. Han recogido la distinción Luisa Grau, Marisa Vela y Beatriz Lucea, quienes han explicado que su labor está avalada por la ciencia y la relación que existe entre el arte y el bienestar.

Por último, el portavoz del PP, Ángel Lorén, ha prologado a los Bomberos de Zaragoza, hijos predilectos de la ciudad. «Cuando nos dieron la noticia me acordé también del resto de servicios municipales que también participan en las situaciones de emergencia», ha expresado Eduardo Sánchez, jefe del cuerpo en un discurso muy aplaudido en el que hizo levantarse de entre el público al que actualmente es el bombero en servicio más mayor y también al más joven, ambos presentes en la sala.