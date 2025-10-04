La zurda de El Mene, lujo fugaz entre el destajo

La novillada con picadores que abría la feria del Pilar estuvo sometida (como la mitad de la programación del ciclo) a diferentes cambios y/o sustituciones. En este caso, el caído, nunca mejor dicho, fue Julio Norte, herido de gravedad el 22 de septiembre en San Agustín del Guadalix.

En su lugar se anunció a Pedro Luis Octaviano Pérez Maza, (Pedro Luis en los carteles) peruano de Lima y protegido del torero español Morenito de Aranda.

Junto a El Mene y a Tomás Bastos hizo cara a un encierro de la ganadería de Toros de Brazuelas.

El hato partió en dos la apuesta del ganadero: por un lado 1º, 2º y 6º, todos negros, recortaditos de figura, estrechotes y vivarachos de repente para devenir en cagones y huidizos; de embestidas cortas; con caras reunidas y algunas tan escalofriamentemente astifinas como no se verán de mitad de semana en adelante.

El otro montón, más carnudo, descolgado, de badanas prominentes y cuerna acapachada (acucharada se decía antaño) pero con reacciones globales poco distintas: todos tuvieron sus treinta segundos de embestidas locas para acabar buscando el amparo del manso, esa madera colorada que rodeó moribundo más de un ejemplar en singular y protocolario séquito de enterradores. Solo faltaban los deudos. Berlanga puro.

De la suerte de varas ni hablamos y los tercios de banderillas salvo excepciones (Triviño, Mellinas) fue capeo de pueblo y descojonadera supina a favor del caos.

Así que los novillos, con lo suyo de fábrica más el puteo de la imponente nómina del peonaje llegaban a la muleta sin motivos para entregarse y embestir. Qué decir, ni de arrancarse más de dos o tres series pacatas terminadas con la testa por lo alto.

Novillos de ‘toros de brazuelas’: 1º, 2º y 6º con menos volumen pero muy astifinos y todos con tendencia irremediable a buscar las tablas. ÍKER FERNÁNDEZ ‘EL MENE’: Silencio y oreja tras petición. TOMÁS BASTOS: Oreja y ovación desde el tercio. PEDRO LUIS: Sustituía a Julio Norte. Silencio tras aviso y silencio tras aviso. ENTRADA Un tercio de entrada. Bien el presidente Ezquerra al no atender la petición de segunda oreja en el 1º.

Hubo, un decir, momentos de mágica ilusión en la lidia del tercero. Cuando Pedro Luis cayó y nos hizo caer en la quimera de que el novillo, en la mismo centro geométrico del ruedo tuvo sus dos o tres sorpresivos envites. Mas solo duraron un plis y el novillo comenzó a salir con la cara alta, a acortar los viajes buscando las tablas. Allá donde Pedro Luis fue sometido por el animal a su capricho llevándolo al retortero.

Una cosa es dar pases, otra pegar muletazos y lo chachi torear. O sea llevar al toro sometido, imponer tu ley al furo. Y en este caso, no.

Con el sexto, quizá el menos chungo de todos, Pedro Luis lo pasó de muleta en esas tres tandas que tuvo y tal. Concluyó con el sainete con la espada.

El Mene, jugando en casa, sí, dejó huella de su toreo aunque no le fue concedida una segunda oreja

A todo esto, el portugués Tomás Bastos había convencido en su primero con una labor de extraordinaria practicidad en la que todo con la muleta fue en el mismo centro del ruedo y en una parcela muy reducida. Oreja por una cosa de pico y pala, sin exquisiteces pero efectiva.

Distinto fue su papel ante el quinto novillo, un animal blandorro que se lo pensaba antes de ir menos cuando remaba hacia las tablas. En esas era un AVE de los de antes de Óscar Puente.

Y Bastos sucumbió al capricho del animal de principio a fin.

Porque el público, escaso, ya había tomado partido por el torero de casa Íker Fernández El Mene, que cortó oreja con fuerza porque, sobre todas las cosas, tiene personalidad y deja huella.

Lo demostró en su segundo, que de repente hizo emerger de la nada una movilidad por el lado izquierdo que encontró el pulso perfecto de la muñeca zocata de Íker.

Caray, qué ligazón aprovechando el viaje hacia adentro de ese toro huidizo pero posibilitador de un par de tandas que valieron un despojo y la firma de un torero poco orejero pero que siempre deja en la memoria su aquel. Un toreo de degustación lenta no apto para estajanovistas.

Y aunque dio la cara con el primero de la feria, un manso huidizo que mostró el patrón que tendría el conjunto de Brazuelas, estuvo correcto, anunciando a retazos sus maneras delicadas y su verticalidad natural. Proyectando su futuro más inmediato como próximo matador de toros aragonés.

Está ahí y su toreo, siempre rondando la cabeza del aficionado bueno.