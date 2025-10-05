10.000 'gamers' convierten Zaragoza en la capital del videojuego

Zaragoza se ha convertido este fin de semana en la capital del videojuego. 10.000 'gamers' desfilaron por la sala Multiusos del Auditorio para celebrar su pasión y demostrar que los videojuegos tienen alma. Aficionados de todas las edades participaron en un evento convertido ya en un clásico tras siete años repletos de éxitos. El público objetivo lo centran jugadores de entre 12 y 30 años, pero al tratarse de un evento familiar, padres y algún que otro abuelo también acompañaron a los más pequeños para demostrarle al mundo que Zaragoza sabe jugar.

A pesar de que el fin de semana acompañó menos que en ediciones anteriores (se suele celebrar el segundo de las Fiestas del Pilar), el evento se ha consolidado: “Zaragoza es una ciudad 'gamer'. Tanto es así, que no se entenderían unos Pilares sin el ZGamer”, explican desde la organización. “El ambiente ha sido muy sano. Hemos visto que los asistentes no se han aburrido, no hemos tenido esperas y nadie se ha aburrido a pesar de las filas, que en algunos de los puestos sí se han producido”, añaden.

En total han sido 170 los puestos y esta edición ha combinado los videojuegos tradicionales con un 3x3 real combinado con un clásico como es el FIFA. Con todo, el ZGamer ha cerrado cierra su edición más multitudinaria y ha consolidado a Zaragoza como referente del videojuego.

Los visitantes pudieron recorrer un espacio de 2.000 metros cuadrados con zonas de simuladores, 'freeplay', 'stands', sorteos y retransmisiones en directo. Nadie se aburrió.

Demanda de creadores de contenido

El escenario principal fue uno de los puntos más concurridos, gracias a la participación de algunos de los creadores de contenido más populares del país, como Axozer, Noni, Paulacg, Suzyroxx, Xoan Ramos y Gómez Nawer, que atrajeron a cientos de seguidores en cada aparición. "Siempre nos piden más, son los que más tirón tienen", explican los organizadores.

Entre las novedades de esta edición, el sistema de gamificación permitió a los asistentes acumular tokens participando en diferentes arenas y canjearlos por premios, entre ellos un portátil 'gaming'. “Esto ha sido muy positivo. Hemos visto que ha encajado bien entre los asistentes. A fin de cuentas, los videojuegos se han creado para ganar”, añaden los responsables del fin de semana.

El ZGamer 2025 también tuvo un marcado carácter solidario, gracias a la colaboración con la asociación Gambaru, que gestionó un bar benéfico cuyos fondos se destinarán a proyectos sociales. A la causa se sumó la Legión 501st, cuyos miembros, vestidos con trajes de Star Wars, aportaron un toque cinematográfico al evento.

Con una afluencia masiva y un público entregado, el ZGamer 2025 se despide dejando claro que Zaragoza late con fuerza en el mundo del videojuego. Innovación, diversión y espíritu festivo se unieron en un fin de semana que ya forma parte de lo mejor de las citas juveniles del Pilar.

El RetroGamer, en diciembre

Los amantes de los videojuegos celebrarán su siguiente durante las próximas navidades. Como en 2024, y organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el RetroGamer volverá a la sala Multiusos para convertirla en un salón recreativo con máquinas arcade y videoconsolas de todas las generaciones. En la pasada edición, los asistentes pudieron jugar a clásicos como Out Run, Sega Proyect Diva, Time Crisis o Donkey Kong, jugar a los futbolines y sentarse en simuladores de conducción.