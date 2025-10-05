Ruta de los 10 bares de tapas que debes probar durante las fiestas del Pilar
Estos son los lugares en los que puedes tapear y quedarte satisfecho durante las fiestas del Pilar en la capital aragonesa
Son muchas las personas que llegan estos días a Zaragoza para disfrutar de las Fiestas del Pilar. Y es que si hay algo que distingue a Zaragoza , no es solo su cultura y sus monumentos sino también su gastronomía.
Una de las mejores opciones para comer estos días, tanto para zaragozanos como para turistas es irse de "tapeo" por la ciudad, mientras descubres algunos rincones de Zaragoza, la originalidad de los bares de la zona, y en especial, la más conocida para hacerte una ruta es "el Tubo de Zaragoza", así que aquí te dejamos 10 bares de tapas imprescindibles que tienes que visitar si vienes estos días tan especiales a la capital aragonesa, cerca de la Plaza del Pilar.
5 bares de tapeo en el Tubo
El Turco
Uno de los bares mejores valorados del Tubo de Zaragoza. "El Turco" se ha convertido en un imprescindible para muchos zaragozanos que quieren disfrutar de lo típico pero con un toque de modernidad.
Sin duda, su tapa estrella son las croquetas de Jumpers. Además, también tienen tapas para todos los públicos, ya que en su carta se encuentra la opción Sin Gluten. Se ubica en Calle de los Estébanes, número 2.
El Méli del Tubo
Entre raciones y tapas "El Méli del Tubo" también se alza como uno de los favoritos de los zaragozanos entre las calles del Casco Antiguo de Zaragoza. No solo podemos disfrutar de tapas tradicionales, sino también de otras como sus "tapas dulces". Se encuentra ubicado en Calle de la Libertad, número 12.
Taberna Doña Casta
¿Su especialidad? Las croquetas, en Taberna Doña Casta tienen esas tapas de "toda la vida" para todos los públicos. Tienen hasta 12 variedades. Otras tapas típicas de este bar son sus tacos picantes, patata rellena o bomba de carne.
Se encuentran ubicados en Calle de los Estébanes, número 6.
El Balcón del Tubo
Este bar se encuentra ubicado en la Calle de los Estébanes, número 7, y en su carta podemos encontrar una gran variedad de cosas: entre ellas sus raciones frías y calientes, además de sus "Sartencicas Rusientes", que son raciones para compartir, entre la que se encuentra el famoso "rabo de toro guisado".
La Republicana
Un bar muy aragonés donde las protagonistas absolutas (además de algunas de sus tapas) son, sin duda alguna, las migas. También en su carta podemos encontrar albóndigas o caldos. Se encuentra al lado de la calle Don Jaime, una de las más famosas de Zaragoza, en pleno Casco Antiguo, más concretamente en Calle de Casto Méndez Núñez, número 38.
5 bares de tapeo en barrios de Zaragoza
Bar Casa Rodri
Un bar localizado en la zona de Delicias, más concretamente en Calle de Desiderio Escosura, número 15. Fundado en 1962, en este bar de barrio donde no solo podrás encontrar tapas y raciones, también bocadillos y su especialidad: el torrezno.
Bar Cervino
Está vez, en la Almozara, el Bar Cervino es una taberna familiar en la que podemos deleitar sus tapas clásicas, entre ellas una variedad de croquetas y montaditos y su especialidad: bocadillos de ternasco. Se encuentra ubicado en Calle de Ainzón, número 18.
La Tasca del Ebro
También localizado en La Almozara, más concretamente en la avenida de la Almozara, número 16, local 2. No solo podrás encontrar buenas tapas, también platos de jamón, torrezno, bocatines y buenos vinos.
Casa Unai
Ubicado en la zona universitaria de Zaragoza (a los alrededores de la Universidad) se encuentra Casa Unai, un pequeño local en la calle Luis del Valle, número 2. Donde se puede encontrar una variedad de tapas, entre ellas los huevos rellenos, croqueta so pulpo.
Bar Los Sitios
Un sitio en el Casco Antiguo de Zaragoza, en la Calle de Canfranc, número 4. Podemos encontrar sus pimientos rellenos de cabracho, croqueta de boletus y foie o croqueta de carabineros y gambas, y además tienen terraza.
