Las cinco foodtrucks más originales en las que comer o cenar estas Fiestas del Pilar
Este espacio gastronómico aterriza otro año más en la Ribera del Ebro con más de 20 puestos que atenderán a los zaragozanos hasta el 13 de octubre
Las Food Trucks del Parque San Pablo vuelven a aterrizar otro año más para estas Fiestas del Pilar con 20 puestos gastronómicos y un ambiente que dará color y vida a la Ribera del Ebro. No todo será comer, habrá también un escenario como en años anteriores en los que se darán conciertos (tributos o música folklorica), harán sesiones de DJ, vermús, tardeos o incluso actividades para los más pequeños.
Desde este medio, al ver las variedades gastronómicas de este espacio, se quiere recalcar los cinco puestos más originales o creativos, y qué tienen de distinto al resto.
- El kebab de ternasco de Mak Durum se ha vuelto un fijo para estas fechas. Esta carne asada, en un mismo pan de pita con patatas panadera, panceta asada, verduras y una salsa Shawarma para darle el toque árabe. El influencer gastronómico, Lakhvir Montes (@lakmontes, +1,1M de seguidores), y el chef Alex Viñal vuelven con este mix de la cultura turca y la aragonesa.
- La foodtruck de Sabor a Pirineo transforma un plato que puede ser contundente, en una ración que poder tomar por la calle. Sus huevos rotos de "gallinas felices" se pueden acompañar de 8 toppings diferentes (setas, longaniza o aceite trufado entre otros). Además de ofrecer patatas naturales con salsa brava o alioli caseras, unas patatas XXL, unos nuggets caseros de pollo y unos nachos al estilo mexicano (con guacamole y picos de gallo) o en queso caliente.
- La Mafia Canalla se va a plantar otro año más en el Parque San Pablo, con dos opciones a degustar por la ciudadanía, pero de una parte de la ternera específica: el pecho. La Canalla es un bocadillo de briket (parte de la res comentada) al carbón, con guancialle, cebolla y salsa chipotle en su pan de hogaza. En cambio, La Santa, una opción más 'light', acompaña esta carne con queso y salsa criolla, típica de América del Sur.
- Expertos en perritos calientes, vuelven Salxixicas. Tienen tres propuestas para servir sus salchichas XXL. Para las brawstwurst están el Clásico (ahumadas en madera de haya y metidas en el pan) y la Barbacoa Lovers, que consta de lo mismo y una salsa barbacoa, bits de bacon y cebolla crujiente. Para la cervela, o bien la clásica, o la Quesito, con una salsa cheddar, bits de bacon y polvo de queso parmesano metido en un pan de cristal
- Y por último destaca El Galeón, cuyos bocatas de costilla de ternera deshilachada cocinada a baja temperatura se pueden pedir de dos formas. El Bribón lleva mayonesa trufada, queso rallado "al momento" y lo flambean con fuego. Mientras que El Bucanero tiene salsa "top of the world", pepinillos caseros encurtidos y lo mismo, queso y fuego para darle ese toque final. Vienen de la mano de otro creador de contenido gastronómico (La Cocina del pirata, con más de 3 millones de seguidores en Tik Tok) y de Richar Torres, chef y colaborador del influencer.
Dos novedades destacadas
No principalmente por original, pero sí por novedad y calidad, están dos incorporaciones para estos Pilares 2025 que saciarán todos los gustos. Otro influencer se ha abierto al mercado gastronómico, y después de debutar en la Champions Burger, debuta en las Food Trucks. Cenando con Pablo (964 mil seguidores) trae The Ox, con su hamburguesa La Elegida: carne de vaca y buey de 100 días de maduración, con su salsa secreta, mayonesa de tuétano, bacon glaseado, salsa "Gochu-Emmy" y una pincelada de caramelo de buey con pistachos y kikos para volver cada bocado más crujiente.
De postre este año llega una moda del momento, Seixis y su puesto de tartas de queso. Tienen tres variantes, una original de elaboración casera con su "punto de cocción perfecto" para hacer resaltar su textura y "sabor natural", otra de pistacho de Bronte, municipio italiano de la isla de Sicilia, llamado "oro verde", y la última de almendra y chocolate blanco, todas ellas sobre una base de galleta "puro estilo Seixis".
Todas estas propuestas gastronómicas venidas de toda España se suman a otros 20 puestos que venderán patatas fritas, refrescos, calamares o más hamburguesas. Aquellos que quieran ir a darse el gusto y a probar cosas nuevas, tienen desde hoy mismo a las 19.00 hasta la noche del 13 de octubre, cuando terminan las Fiestas del Pilar 2025.
