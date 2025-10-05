Las cinco foodtrucks más originales en las que comer o cenar estas Fiestas del Pilar

Las Food Trucks del Parque San Pablo vuelven a aterrizar otro año más para estas Fiestas del Pilar con 20 puestos gastronómicos y un ambiente que dará color y vida a la Ribera del Ebro. No todo será comer, habrá también un escenario como en años anteriores en los que se darán conciertos (tributos o música folklorica), harán sesiones de DJ, vermús, tardeos o incluso actividades para los más pequeños.

Desde este medio, al ver las variedades gastronómicas de este espacio, se quiere recalcar los cinco puestos más originales o creativos, y qué tienen de distinto al resto.

El kebab de ternasco de Mak Durum se ha vuelto un fijo para estas fechas. Esta carne asada, en un mismo pan de pita con patatas panadera, panceta asada, verduras y una salsa Shawarma para darle el toque árabe. El influencer gastronómico, Lakhvir Montes (@lakmontes, +1,1M de seguidores), y el chef Alex Viñal vuelven con este mix de la cultura turca y la aragonesa.

La foodtruck de Sabor a Pirineo transforma un plato que puede ser contundente, en una ración que poder tomar por la calle. Sus huevos rotos de "gallinas felices" se pueden acompañar de 8 toppings diferentes (setas, longaniza o aceite trufado entre otros). Además de ofrecer patatas naturales con salsa brava o alioli caseras, unas patatas XXL, unos nuggets caseros de pollo y unos nachos al estilo mexicano (con guacamole y picos de gallo) o en queso caliente.

La Mafia Canalla se va a plantar otro año más en el Parque San Pablo, con dos opciones a degustar por la ciudadanía, pero de una parte de la ternera específica: el pecho. La Canalla es un bocadillo de briket (parte de la res comentada) al carbón, con guancialle, cebolla y salsa chipotle en su pan de hogaza. En cambio, La Santa, una opción más 'light', acompaña esta carne con queso y salsa criolla, típica de América del Sur.

Expertos en perritos calientes, vuelven Salxixicas. Tienen tres propuestas para servir sus salchichas XXL. Para las brawstwurst están el Clásico (ahumadas en madera de haya y metidas en el pan) y la Barbacoa Lovers, que consta de lo mismo y una salsa barbacoa, bits de bacon y cebolla crujiente. Para la cervela, o bien la clásica, o la Quesito, con una salsa cheddar, bits de bacon y polvo de queso parmesano metido en un pan de cristal

Y por último destaca El Galeón, cuyos bocatas de costilla de ternera deshilachada cocinada a baja temperatura se pueden pedir de dos formas. El Bribón lleva mayonesa trufada, queso rallado "al momento" y lo flambean con fuego. Mientras que El Bucanero tiene salsa "top of the world", pepinillos caseros encurtidos y lo mismo, queso y fuego para darle ese toque final. Vienen de la mano de otro creador de contenido gastronómico (La Cocina del pirata, con más de 3 millones de seguidores en Tik Tok) y de Richar Torres, chef y colaborador del influencer.

Dos novedades destacadas

No principalmente por original, pero sí por novedad y calidad, están dos incorporaciones para estos Pilares 2025 que saciarán todos los gustos. Otro influencer se ha abierto al mercado gastronómico, y después de debutar en la Champions Burger, debuta en las Food Trucks. Cenando con Pablo (964 mil seguidores) trae The Ox, con su hamburguesa La Elegida: carne de vaca y buey de 100 días de maduración, con su salsa secreta, mayonesa de tuétano, bacon glaseado, salsa "Gochu-Emmy" y una pincelada de caramelo de buey con pistachos y kikos para volver cada bocado más crujiente.

De postre este año llega una moda del momento, Seixis y su puesto de tartas de queso. Tienen tres variantes, una original de elaboración casera con su "punto de cocción perfecto" para hacer resaltar su textura y "sabor natural", otra de pistacho de Bronte, municipio italiano de la isla de Sicilia, llamado "oro verde", y la última de almendra y chocolate blanco, todas ellas sobre una base de galleta "puro estilo Seixis".

Todas estas propuestas gastronómicas venidas de toda España se suman a otros 20 puestos que venderán patatas fritas, refrescos, calamares o más hamburguesas. Aquellos que quieran ir a darse el gusto y a probar cosas nuevas, tienen desde hoy mismo a las 19.00 hasta la noche del 13 de octubre, cuando terminan las Fiestas del Pilar 2025.