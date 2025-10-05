Zaragoza amanece con la resaca de un pregón de cine

Un cuarto de hora han necesitado Pilar Palomero, Javier Macipe y Paula Ortiz (junto a Arantxa Ezquerro, Blanca Torres y Pepe Lorente) para poner en valor el cine de Aragón y las causas sociales en el inicio de las fiestas del Pilar de Zaragoza. Un discurso cargado de emoción y reivindicación con el que dan comienzo la semana grande de la capital aragonesa.

Puntual como el reloj aparecía la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, por el balcón, acompañada de los seis cineastas que ponen rostro al buen momento del séptimo arte en la comunidad. Chueca, en su breve intervención, pidió que la capital aragonesa se presentase durante sus fiestas como “una ciudad de acogida a todo el mundo” y como “ciudad de cine”, como guiño a los pregoneros de esta edición de las fiestas. Pidió vivas a la virgen del Pilar, a Zaragoza y a España. No a Aragón, justo antes de que S´ha feito de nuey abriera el turno de palabra de los pregoneros.

Zaragoza, un "ejemplo de fraternidad"

Pilar Palomero fue la primera en hablar en nombre del cine. “Me gusta mucho llamarme Pilar, es un nombre bonito y nuestro símbolo, punto de encuentro y de identidad”, ha asegurado la directora de cine, que ha definido a los zaragozanos como “fuertes y peleones” gracias al Ebro y el cierzo. Palomero ha asegurado que “muchos cineastas de la tierra podrían estar aquí”, en el balcón, y estaban “presentes” en la cabeza de las tres principales referencias aragonesas tras las cámaras.

Palomero ha calificado de “alegría” la oportunidad brindada por el consistorio y ha celebrado “la diversidad que nos teje y el deseo compartido de vivir unos días llenos de alegría y libres de violencia”. La cineasta pidió celebrar “con el corazón abierto” y con la primera petición de “no olvidar a Palestina”.

Más sentimental todavía ha sido la intervención de Javier Macipe. “Cuando en Aragón nos ponemos de acuerdo en algo, y apostamos por el rock and roll, podemos hacer cosas que brillen en el mundo entero”, ha reivindicado el director de La estrella azul. El recuerdo de Macipe se ha extendido a todos los gremios, “trabajos imprescindibles”, que atravesaban desde “sanitarios, bomberos, policías, operarios, feriantes o barrenderos” hasta “artesanos, payasos, camareros, actores, músicos y malabaristas”.

Recordando siempre la película que le ha llevado al estrellato, el cineasta zaragozano ha pedido que Zaragoza sea “un ejemplo de fraternidad”, con la acogida de Inge Müller, inmigrante que llegó a la capital aragonesa tras la Segunda Guerra Mundial y padre del músico Mauricio Aznar. Con mención a la Virgen del Pilar, Macipe ha compartido con los miles de zaragozanos presentes en la plaza la situación de su madre, “que atraviesa momentos difíciles” en el hospital. Entre lágrimas, el cineasta ha pedido que el próximo día 12, en la ofrenda, “se ponga una flor con un pensamiento de amor por aquellos que sufren, especialmente los palestinos en Gaza”. Por último, lanzar “una ola de amor, con centro en esta plaza, que se expanda por el estanque del mundo entero”.

Un "carácter sencillo y noble"

“Somos todos una, somos ciudad, foro, asamblea y hogar”, ha comenzado Paula Ortiz, encargada de expresar el discurso más reivindicativo de todos. “Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador”, ha iniciado Ortiz, que ha completado un discurso en alusión al Somos de José Antonio Labordeta que cerrará las fiestas en poco más de una semana. Con críticas a la propia gestión autonómica y municipal: “A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales y casas de juventud”. Vítores en la plaza, cara de circunstancias en el rostro de Natalia Chueca.

“A pesar de todo eso, somos una gran ciudad que recibe a quien llega sin preguntar”, ha insistido Ortiz, que ha reivindicado el “carácter sencillo y noble que forjaron nuestras madres y abuelos”. Con personajes como Goya, Chomón, Saura, Borau, Labordeta, Carbonell, Miguel Servet o Agustina de Aragón, la cineasta ha pedido que Zaragoza siga siendo “un hogar, ciudad que acoge y que celebra estas fiestas”. “Tenemos la tarea de soñar fuerte”, ha solicitado, para acabar, la cineasta.

Los vivas de los tres directores se han dedicado a los jóvenes, “alma de la fiesta y vuestro es el futuro”, a los que pasan malos momentos, a la cultura, “a la unión entre los pueblos, la paz y la concordia”, a la Virgen del Pilar, Zaragoza y sus fiestas. Canto a la libertad coreado por 30.000 personas. Felices fiestas.