Qué hacer este domingo, 5 de octubre, en las Fiestas del Pilar de Zaragoza

Las Fiestas del Pilar 2025 comenzaron oficialmente este sábado con un multitudinario pregón de la mano de Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero. Después del fiestón inicial, el programa festivo continúa con una jornada que comienza con la suelta de vaquillas en La Misericordia a primera hora de la mañana y terminará con las Rondas Joteras que saldrán desde la plaza San Miguel a las 23.00 horas. Dentro del nutrido ramo de actividades para todos los públicos, estas son las cinco más destacadas.

Inauguración Río y Juego

Río y Juego se ha convertido en los últimos años en el escenario de las Fiestas del Pilar con más público familiar. Este espacio situado en el Frente Fluvial de la Expo abre sus puertas por primera vez este domingo con varias novedades como un espacio de cine para niños a partir de 3 años. El horario de apertura es de 11.30 a 14.30 y de 17.30 a 20.00, salvo los días de colegio, que solo abrirá por las tardes.

Homenaje a las Heroínas de los Sitios

La Asociación Cultural 'Los Sitios de Zaragoza' organiza desde 2004 junto al Ayuntamiento de Zaragoza un acto integrado en las Fiestas del Pilar, en homenaje a la participación de las mujeres en la defensa de la ciudad en 1808 y 1809. La tradicional ofrenda florar en recuerdo de las heroínas de los Sitios será a las 11.00 horas en el Monumento de la Plaza del Portillo.

Cabezudos en el Centro

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos hace su primera salida en solitario de las Fiestas del Pilar este domingo en el corazón de la ciudad después de haber acompañado al resto de peñistas en el pasacalles previo al Pregón. A las 12.00 horas saldrán desde el Ayuntamiento de Zaragoza y harán un recorrido por la calle Don Jaime, San Jorge, San Vicente de Paúl y Echegaray.

Concierto de Álvaro Mayo y Leire Martínez

Leire Martínez, excantante de La Oreja de Van Gogh, y Álvaro Mayo actúan este domingo 5 de octubre a las 20.30 horas en la plaza del Pilar. Un concierto de la mano de Aragón Radio que celebra los 20 años de emisión. Justo hace un año, Leire dejaba uno de los momentos más emocionantes de las Fiestas del Pilar 2024. Durante su concierto con La Oreja de Van Gogh, la cantante rompió a llorar en el escenario.

Concierto de Manuel Carrasco

Manuel Carrasco da un concierto en el Espacio Zity de Zaragoza desde las 21.00 horas dentro de su gira 'Salvaje'. Carrasco llega a Zaragoza en plena forma, inmerso en uno de los mejores momentos de su carrera. Su anterior tour, La cruz del mapa, fue un fenómeno de masas que culminó en un hito histórico: llenar el estadio de La Cartuja de Sevilla ante más de 74.000 personas, siendo el primer artista nacional en lograrlo en solitario.