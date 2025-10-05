El momento más duro de Javier Macipe: "Mi madre está en la uci"

Javier Macipe fue uno de los tres protagonistas del pregón con el que se inauguraron este sábado las Fiestas del Pilar junto a Pilar Palomero y Paula Ortiz. Al cineasta se le vio muy emocionado durante el transcurso del pregón hasta que finalmente rompió en llanto cuando se escuchaba el 'Canto a la libertad' en la plaza del Pilar.

Sin duda es uno de los momentos más emocionantes de todas las Fiestas del Pilar pero, además, el director de 'La estrella azul' está pasando por un momento familiar muy complicado y tuvo que afrontar un momento tan especial como ser el encargado de dar el pregón cuando está en uno de sus instantes más duros.

"Atraviesa momentos difíciles"

Así lo reflejó en su discurso en el que le quiso mandar un gran abrazo a su progenitora que le dio la vida: "Mi madre está en la uci", señaló el cineasta ya que se encuentra ingresada en un hospital de Zaragoza desde donde, eso sí, Macipe dijo que estaría viendo el pregón. "Y, si me lo permitís quiero mandar un abrazo a mi queridísima madre, que me dio la vida y atraviesa momentos difíciles, y a todas las madres del mundo", decía el discurso del zaragozano.

En su intervención también recordó a la madre de Mauricio Aznar, fallecida recientemente, y a la madre naturaleza. Macipe ganó el Goya a dirección novel por 'La estrella azul' y Pepe Lorente. que interpretaba a Mauricio Aznar y que también estuvo presente en el pregón, se llevó el 'cabezón' a actor revelación.