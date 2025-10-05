Emoción a flor de piel con un Manuel Carrasco auténtico en el Espacio Zity
El artista andaluz firma un rotundo triunfo en las Fiestas del Pilar ante 12.000 personas
Sara Alonso
Intentar explicar a Manuel Carrasco en términos musicales sería meterse en un jardín con demasiadas puertas, no hace pop ni música de raíz andaluza ni balada. Y, sin embargo, hace todo eso y esas podrían ser las claves de su éxito. Pero no, por ir directos y al pie utilizando otras términos, Manuel Carrasco triunfa por la emoción que desprende consecuencia de unas letras sencillas pero que llegan y una cercanía con el público que desprende en cada momento. No hay más. Como si fuera poco, claro.
Y, desde ahí, el andaluz ha construido una carrera de fondo (con más 20 años en la música, ojo) en la que ha ido subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a protagonizar conciertos en grande estadios. Este domingo ha llegado al Espacio Zity (que no ha llenado, caben 20.000 personas, pero al que ha atraído a 12.000 personas un domingo) y ha ofrecido un concierto auténtico, que ha salido de su propia raíz y que ha volado a las almas de las miles de personas allí congregadas. No han faltado, cómo no, las canciones que le han colocado en lo más alto de la música nacional, hablamos, por supuesto, de 'El grito del niño', 'Soy afortunado', 'Mi dignidad', 'Tan sólo tú', 'Hay que vivir el momento', 'Que nadie' y 'Siendo uno mismo'.
El artista por delante
Pero yendo más allá, hasta casi el 'set list' daba igual porque el público que ha acudido al concierto tenía muy claro que al que había ido a ver era al artista y su música por encima de las canciones concretas que interpretara.
El Espacio Zity, tras tres noches multitudinarias, volverá a abrir sus puertas este lunes para, a partir de las 21.00 horas, recibir a Cruz Cafuné y De La Rose en otra jornada de ritmos urbanos como la que protagonizó el primer día Rels B. Las Fiestas del Pilar musicales no dan tregua.
- Sorpasso en el pueblo más rico de Aragón: Cuarte de Huerva pierde el primer puesto
- Sorpresa en el pueblo más rico de Aragón: “Igual ha venido un jeque a vivir y no nos hemos enterado”
- La nueva Romareda necesitará un nuevo 'enchufe' y la sociedad 'desiste' con el contrato de mantenimiento del modular
- Ya se conocen las empresas que reurbanizarán el parque del Portillo de Zaragoza: nuevos plazos y un ahorro de 3 millones
- Hospital Miguel Servet: empiezan las obras para trasladar los servicios de Gestión a la antigua cafetería
- El padre dj Guilherme 'pincha' en Zaragoza: solo 300 jóvenes de los 1.900 apuntados acuden a su llamada
- Crónica de la sesión del Padre Guilherme: Bizarro y alabado sea
- Zaragoza recibe, por el momento, más de 6 millones para su plan de regenerar el entorno del Parque Bruil