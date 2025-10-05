Emoción a flor de piel con un Manuel Carrasco auténtico en el Espacio Zity

Intentar explicar a Manuel Carrasco en términos musicales sería meterse en un jardín con demasiadas puertas, no hace pop ni música de raíz andaluza ni balada. Y, sin embargo, hace todo eso y esas podrían ser las claves de su éxito. Pero no, por ir directos y al pie utilizando otras términos, Manuel Carrasco triunfa por la emoción que desprende consecuencia de unas letras sencillas pero que llegan y una cercanía con el público que desprende en cada momento. No hay más. Como si fuera poco, claro.

Y, desde ahí, el andaluz ha construido una carrera de fondo (con más 20 años en la música, ojo) en la que ha ido subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a protagonizar conciertos en grande estadios. Este domingo ha llegado al Espacio Zity (que no ha llenado, caben 20.000 personas, pero al que ha atraído a 12.000 personas un domingo) y ha ofrecido un concierto auténtico, que ha salido de su propia raíz y que ha volado a las almas de las miles de personas allí congregadas. No han faltado, cómo no, las canciones que le han colocado en lo más alto de la música nacional, hablamos, por supuesto, de 'El grito del niño', 'Soy afortunado', 'Mi dignidad', 'Tan sólo tú', 'Hay que vivir el momento', 'Que nadie' y 'Siendo uno mismo'.

El artista por delante

Pero yendo más allá, hasta casi el 'set list' daba igual porque el público que ha acudido al concierto tenía muy claro que al que había ido a ver era al artista y su música por encima de las canciones concretas que interpretara.

