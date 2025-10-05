Las Fiestas del Pilar empiezan lanzadas: ya suman 340.000 participantes

En total, más de 340.000 personas han participado en las actividades del primer fin de semana, superando las cifras del año anterior. Es por eso que el Ayuntamiento de Zaragoza en su primer balance considera que "han arrancado con un éxito rotundo de participación".

Más de 61.900 personas siguieron el pregón en directo, y un 40,38% lo hizo desde los espacios alternativos al centro. Además, hubo una gran acogida del nuevo pasacalles del pregón 'Zaragoza es el León' con 120.000 personas. Los grandes conciertos congregaron a más de 100.000 asistentes, con actuaciones destacadas como Pablo López en el escenario Ambar Fuente de Goya y Melendi en el Espacio Zity. Además, el Pilar Joven (Z Gamer) reunió a más de 5.000 jóvenes, y la programación infantil de Teatro Arbolé atrajo a más de un millar de niños y niñas.

Movilidad y limpieza

En cuanto a la movilidad, la Línea 1 del tranvía registra de forma provisional 91.622 usuarios, a la espera de contabilizar todas las validadoras. El resumen es que hay una gran afluencia en la mañana, por la salida del espacio Zity y mucha afluencia de usuarios por la tardes.

Con la celebración del pregón y el pasacalles, los servicios del turno de tarde se encargaron de realizar la limpieza previa y limpieza posterior, de la zona afectada por el pregón, a excepción de la plaza del Pilar y calles aledañas que se ha limpiado durante la noche, una vez ha quedado despejada de público. Las 14 brigadas del turno de mañana se encuentran a esta hora trabajado en sus zonas empleándose a fondo, sobre todo en la zona de la plaza Salamero, plaza Los Sitios, El Tubo y El Temple.