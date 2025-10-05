El León Garganchón se vuelve el favorito de los niños y desbanca al Tragachicos

No asusta, no tiene dientes, es grande y parece poco amistoso. A unos les encanta, a otros les da miedo, pero todos, todos quieren deslizarse por su interior y aterrizar en los brazos paternales. El León Garganchón, la nueva atracción municipal dirigida a los más pequeños y estrenada poco antes del inicio de las fiestas del Pilar, se ha convertido en la estrella absoluta de la primera mañana infantil de las fiestas. A su lado, de reojo miraba el Tragachicos, otrora rey para el público infantil y ahora relegado a un segundo plano porque lo conocido no es malo, pero lo que había que conocer sí era bueno.

Centenares de familias formaban una interminable fila en el entorno de los dos toboganes. Situados en la plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón, las dos atracciones provocaron dos enormes colas de gente a ambos lados. Más nutrida la del León Garganchón, por la novedad, pero la del ya clásico Tragachicos no se quedaba atrás. Superado al mediodía, con la comparsa de gigantes y cabezudos ya recorriendo el centro de la ciudad, la fila para los dos toboganes se extendía hasta la calle Jaime I. Ahí, padres y abuelos resistían de la mano de los más pequeños a la tentación del vermú y las tapas que salían de los bares, en plena ebullición del primer aperitivo de las fiestas del Pilar.

En la plaza, cerca de las dos atracciones, conversaciones de todo tipo. Pequeños nerviosos y sin paciencia a los que los padres pedían "calma, que te tocará pronto". Y otros, aún más pequeños, sin horas registradas en educación infantil, llorosos por ver como hermanos y primos de mayor edad se acercaban a las escaleras que dirigen a la aventura. "El año que viene ya podrás venir, que tendrás más de tres años", consolaba María a su hija Lorena. De poco sirvió.

Una voluntaria ayuda a un niño a subirse por el León Garganchón. / JAIME GALINDO

Como en toda aglomeración, los nervios también jugaban malas pasadas. Progenitores y niños pugnaban porque su plan venciese: un vuelo más por las tripas del Tragachicos o una croqueta en una terraza antes de ir a comer a casa. "Hoy hay mucha gente, vendremos otro día que está toda la semana", cerraba la puerta a ese segunda viaje Diego, cargado a hombros con su hija y mirando al infinito en busca de un nuevo lugar en el que pasar la mañana.

La reseña de los expertos

El cierzo obligó a que los más valientes, en bermudas y camiseta de manga corta, tuvieran que ponerse la chaqueta nada más ser expulsados por el león o el baturro. Tiempo tenían para responder al "¿te ha gustado?", de sus padres mientras abrochaban la cremallera. "Es lo más divertido de todas las fiestas", afirma Paula, aunque su hermano Rodrigo prefiere "los gigantes y los cabezudos". Toda la mañana en la plaza del Pilar, corazón de los días grandes de la capital aragonesa.

Otros, tímidos, preferían guardarse la opinión para ellos. "Con lo que has pedido que vengamos y ahora no hablas", les decían sus padres, aunque otros tenían claro su opinión: "Mi favorito es el León Garganchón". Jorge es más chaquetero que su hermano y no puede decidirse. "Mis preferidos son este y este", afirmaba el pequeño, señalando indistintamente a los dos toboganes por los que no van a parar de bajar pequeños hasta el próximo fin de semana.

Los más veteranos lo dan ya por perdido. "En nuestros tiempos no había de esto", bromeaban dos matrimonios que superan los sesenta años, rumbo a esos bares del Tubo que acogen a todos los que ya han disfrutado del paseo matutino por la plaza del Pilar. "Me han dicho que si te tiras, sales con treinta años menos", cuenta Ramiro entre risas. Y poco más: familia, niños, diversión. Fiestas.