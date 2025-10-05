Lucía Claver y Jesús Gimeno ganan el Certamen Extraordinario de Jota

El Certamen Extraordinario de Jota Aragonesa ha coronado este domingo (como es tradición, se celebra el primer fin de semana de las Fiestas del Pilar) a Lucía Claver Bes y Jesús Gimeno como mejores cantadores en las categorías femenina y masculina, respectivamente. Junto a ellos, en la sección de baile de este Certamen Extroardinario el título de esta edición número 139 ha ido a parar a Cristina Herrero Miguel y Guillermo Val Sanz.

Jaime Galindo

Todo en una mañana en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza llena de emociones, disgustos y, cómo no, disconformidades de algunos con la decisión del jurado (nada fuera de lo habitual). Y es que este año ha sido uno de los más disputados por el nivel que había según han asegurado los expertos. Por cierto, el jurado de canto ha estado compuesto por José Luis Melero, Pilar Mendi, Isabel Solano y Alberto Turón; y el de baile por Concepción Mormeneo, Fernando Ortiz de Lanzargorta i Virvet, Álex Aldea, Ivánhoe García y Gema Morado.

El palmarés del Ordinario

Al mismo tiempo también se ha celebrado el Certamen Ordinario (al Extraordinario solo pueden obtener los que han ganado algún año el ordinario) en el que han resultado ganadores en la sección de canto Ana Pilar Lorente Sancho e Iván González Sancho en mujeres y hombres, por delante de Cristina Vidal Gimeno y Maximilaino Miravall Gascón.

El palmarés del concurso se ha completado con la sección de baile en el que el premio ordinario ha correspondido a Paula Allueva Láinez y David Pérez Herrer que han dejado en segunda posición a Raquel Velasco Torrecilla y David Elvira Domínguez.