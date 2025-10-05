Todos los planes para hacer con niños del programa de las Fiestas del Pilar 2025
La comparsa de Gigantes y Cabezudos, el Tragachicos, el espacio de ocio 'Río y Juego' o el 'Parque de las Marionetas', encabezan la programación infantil de los festejos
El público infantil es uno de los colectivos protagonistas de las Fiestas del Pilar 2025 de Zaragoza. Desde el desfile del pregón el primer sábado de los festejos hasta los fuegos artificiales, son numerosas las actividades que se realizan para que puedan disfrutar de los festejos en primera persona con actividades ya clásicas y otras propuestas más novedosas.
Además de las siempre animadas salidas de los cabezudos o el popular Tragachicos, unos de los momentos más esperados por los más peqieños, este año la diversión volverá a orillas del Ebro del 5 al 13 de octubre con Río y Juego, espacio infantil de referencia durante los festejos junto con el Parque de las Marionetas, cuya magia inundará de nuevo el Parque Labordeta del 9 al 12 de octubre. Y, como cada año, tampoco faltará la tradicional barraca de los títeres de Teatro Arbolés en la plaza de los Sitios (Calle Moret), un clásico de la programación.
Otros espacios como el Festival de Foodtrucks también tienen un espacio reservado para la infancia con actividades específicas como talleres, espectáculos, cuentacuentos y pintacaras. A esto se suma la segunda edición del Festival Internacional de Circo, que regresa a la Gran Carpa blanca de Valdespartera del 3 al 26 de octubre, y todos los espectáculos gratuitos a pie de calle, un plan perfecto para las familias. Una de las grandes ausencias será la Feria General de Zaragoza, cancelada en esta edición.
Entre las novedades de este año destaca 'Planeta Jurásico'”, una experiencia inmersiva con dinosaurios a tamaño real y animatrónicos que se instalará en las carpas de Valdespartera del 3 al 26 de octubre. La muestra incluye más de 15 impresionantes especímenes, entre ellos un Brachiosaurus y velociraptores, y promete sorprender tanto a niños como a adultos. También, un nuevo 'tragachicos' recorrerá los barrios: el León Garganchón.
Programación infantil Fiestas del Pilar 2025
Esta es toda la programación infantil de las Fiestas del Pilar 2025 por días:
Viernes, 3 de octubre
- 16:30 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 17:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Inauguración. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 18:30 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
Sábado, 4 de octubre
- 11:00 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 h. y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:30 h.: CUENTACUENTOS. LÜ DE LÜRDES, UN CUENTO LLENO DE CUENTOS (+ 3 años). Biblioteca Benjamín Jarnés (C/ Pedro Laín Entralgo).
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE PINTACARAS. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.
- 16:30 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 17:00 h.: BUSCAMOS PIRATAS. Ilógica Teatro. Alfocea (carpa junto al parque)
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.:TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA.ZARAKATRAKA (espectáculo infantil de risa, magia y coreografía). Parque de San Pablo.
- 18:30 h.: PASACALLES DEL PREGÓN. “ZARAGOZA ES EL LEÓN”. La Ciudad de Zaragoza, a través de sus fiestas y su tradición recibe al León Garganchón, el nuevo tobogán tradicional que viene a alegrar a los niños y niñas de la ciudad. Consulta el recorrido en fiestasdelpilar.com.
Domingo, 5 de octubre
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS Y LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza de Delegación de Gobierno.
- 11:00 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:30 h.: Inauguración RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30h a 14:30 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: MAGIA DE CERCA con el MAGO FÉLIX. Pases 11:30, 12:00 y 12:30 h. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).
- 12:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ZARAGOZA. Salida desde el Ayuntamiento (Plaza del Pilar).
- 12:00 h.: EL PILAR EN LA CARTUJA BAJA. COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN (Aragón) presenta "Superbichos”. Parque del Huerto Frisón.
- 12:00 h.: EL PILAR EN CASABLANCA. CIRCO MARAVILLA (Aragón) presenta "El círculo de Casandra". Parque de los Incrédulos.
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: MIGRANTES, con TÍTERES DE LA TÍA ELENA (+5). Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)
- 12:00 h.: TALLERES DE INICIACIÓN A LA PAPIROFLEXIA. Museo del Origami de Zaragoza (EMOZ). Centro de Historias.
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00 y a las 16:30 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS Y LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza de Delegación de Gobierno.
- 16:30 h.: PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO. Parque de San Pablo.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30h a 14:00 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: EL PILAR EN VENTA DEL OLIVAR. ILÓGICA TEATRO (Aragón) presenta "Buscamos piratas". Plaza Mayor.
- 18:00 h.: EL PILAR EN CASETAS. TON MUNTANÉ (Cataluña) presenta "Soliloquio". Parque Clemente Mateo.
- 18:00 h.: EL PILAR EN TORRERO. BELLADONA TEATRO presenta "Arrastrados". Anfiteatro del Centro Cívico de Torrero.
- 18:00 h.: MAXIMUM MAGIC con el MAGO FÉLIX. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).
Lunes, 6 de octubre
- 16:00 h.: EL PILAR EN UNIVERSIDAD. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Eduardo Ibarra.
- 16:00 h.: EL PILAR EN OLIVER. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Parque Oliver.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “CONVIÉRTETE EN EQUILIBRISTA”. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. DÍA SIN RUIDO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
- 18:00 h.: LÜ DE LÜRDES con ‘La diana de los cuentos’. Hall del C.C. Los Porches del Audiorama.
- 18:00 h.:EL PILAR EN MONTAÑANA. ALEHOP CIRCO presenta "Alehop". C/ Amado Mene Arruga.
- 18:00 h.:EL PILAR EN VALDESPARTERA. SWEET CHILI CIRCUS (Francia) presenta "The risk party". C/ Ciudadano Kane, esquina Isla del Tesoro.
- 18:00 h.: EL PILAR EN SAN JOSÉ. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CEIP Calixto Ariño.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TININ EL MAGO (espectáculo infantil de magia). Parque de San Pablo.
- 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
Martes, 7 de octubre
- 16:00 h.: EL PILAR EN ROSALES DEL CANAL. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Enrique Granados.
- 16:00 h.:EL PILAR EN LAS FUENTES. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Paseo Vicente Cazcarra.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “DISEÑA TU PROPIO ACRÓBATA”. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. COMPAÑÍA CHÉCHARE (espectáculo infantil de circo). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: HUMOR. III GALA SOLIDARIA DE PAYASOS SIN FRONTERAS con Tortell Poltrona, Pepe Viyuela, Amparo Nogués, Noche, Cachito y Arturo Peliagudo. Presenta: Patri Coronas. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: EL PILAR EN ROMAREDA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CP. Doctor Azúa.
- 18:00 h.: EL PILAR EN PEÑAFLOR. TEATRO ARBOLÉ (Aragón) presenta "Caperucita Roja. Plaza del Centro Cívico. LA EDAD NO
- 18:00 h.:EL PILAR EN SAN JUAN DE MOZARRIFAR.PASSABARRET (Cataluña) presenta "Versus". Patio CEIP Andrés Oliván.
- 18:30 h.: OFF DE CALLE. MAF BATTLE (Aragón) presenta “Batalla de danza urbana”. Plaza Aragón.
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL TORRERO. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).
- 19:00 h.: OFF DE CALLE. MARKELIÑE (País Vasco) presenta “Andante”. Plaza la Salamero.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CIE. BAROLOSOLO (Francia) presenta “Haute Heure”. Parque Delicias.
- 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
Miércoles, 8 de octubre
- 10:00 h.: RÍO Y JUEGO PARA CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL Y AULAS TEA. Espacio infantil de fiestas. En horario de mañana en exclusiva para Centros de Educación Especial y aulas TEA (previa reserva). De 17:30 a 20:00 h, abierto a todos los públicos. Frente Fluvial Expo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL PARQUE GRANDE. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Puente de los Cantautores.
- 16:00 h.: EL PILAR EN SAN JOSÉ. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza Mayor.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL “CONVIÉRTETE EN MALABARISTA”. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30 y 19:30 0 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
- 18:00 h.:EL PILAR EN CASETAS. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde C.C. Casetas.
- 18:00 h.: EL PILAR EN JUSLIBOL. HUGO MIRÓ (Extremadura) presenta "Hugo!!!". Parque de Juslibol.
- 18:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. PRODUCCIONES KINSER (Aragón) presenta "Tatos Clown". Plaza Albada.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LÜ DE LÜRDES (infantil) presenta “Un cuento lleno de cuentos”. Parque de San Pablo.
- 18:30 h.: OFF DE CALLE. ÁNGELES DE TRAPO (Andalucía) presenta “Mi gran caracol”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. ASACO PRODUCCIONES (Extremadura) presenta “Ridi Pagliaccio”. Parque Delicias.
- 19:30 h.: OFF DE CALLE. BINOMIO TEATRO (Aragón) presenta “Imperdibles”. Plaza San Felipe.
- 19:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Gran carpa blanca Valdespartera.
Jueves, 9 de octubre
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 16:00 h.: EL PILAR EN LA ALMOZARA. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Andador Ignacio Menaya Reinoso.
- 16:00 h.: EL PILAR EN VALDESPARTERA. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza El Cantor de Jazz.
- 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Inauguración con los TITIRITEROS DE BINÉFAR a las 19:00 horas. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, CORIOLIS TEATRO, APIKIPALA. De 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE PAYASOS. Parque de San Pablo.
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 17:30h a 20:00h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 18:00 h.: EL PILAR EN MONTECANAL. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde C.P. Montecanal.
- 18:00 h.: EL PILAR EN OLIVER. PELIAGUDO ARTE Y CIRCO (Aragón) presenta "Cuentos y leyendas". Parque Oliver Kiosco.
- 18:00 h.: EL PILAR EN SAN GREGORIO. CAPITÁN SPRIKI (Aragón) presenta "Equipo estupendo". Parque de San Gregorio.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CÍA. LA NÖRDIKA (Andalucía) presenta “Tres tristes trolls”. Parque Delicias.
- 20:00 h.: OFF DE CALLE. BIRIBÚ TEATRO (Aragón) presenta “Cómo dormir a un monstruo”. Plaza Salamero.
Viernes, 10 de octubre
- 10:30 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA: EL PILAR (10:30 h), ZIERZO (11:00 h), BLASÓN ARAGONÉS (11:30 h), BALUARTE ARAGONÉS (12:00 h), USANZA ARAGONESA (12:30 h), RAÍCES DE ARAGÓN (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 11:00 h.: TALLER INFANTIL “PILARES”. Dirigido a niños de 4 a 10 años. Pases gratuitos a las 11:00 y 12:30 horas previa reserva online. Espacio Xplora Ibercaja.
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. ENCIERRO DE MINI BUEYES (-12 años incluido). Plaza de Toros de La Misericordia.
- 12:00 h.: EL PILAR EN GARRAPINILLOS. MARZO MAYEA (Aragón) presenta "Segur-ata". Plaza de España.
- 12:00 h.: EL PILAR EN MOVERA. HELENA PERDOMO Y PEPÍN BANZO (Aragón) presenta "Tiempos mágicos". Plaza Mayor.
- 12:00 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MÁSCARAS DE ANIMALES. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Gran verbena infantil”. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.
- 16:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 16:00 h.: TALLER SENSORIAL PARA BEBÉS (1 y 2 años) y LITTLE CHEF (3-10 años, acompañados de un familiar). En Kids&Us Actur, azucarera, Miraflores, Miralbueno, Romareda, Universidad, Parque Venecia y Valdespartera. Plazas limitadas. Consultar horarios y hacer Inscripción previa Vía WhatsApp: 722436774.
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: LA GUILLA TEATRE, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ARTIKA CIA, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MÁSCARAS DE ANIMALES. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 18:00 h.: HUMOR. ZANGUANGO TEATRO (País Vasco) presenta “El peor espectáculo del mundo (de momento!!!)”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: EL PILAR EN PARQUE GOYA. CACHITOS SHOW (Aragón) presenta "En busca del arcoiris". Parque de los Tapices.
- 18:00 h.: EL PILAR EN HARINERA ZGZ. NEW KIDS IN THE SWING. Harinera ZGZ (Av. de San José, 201).
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Gran verbena infantil”. Parque de San Pablo.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. BOT PROJECT (C. Valenciana) presenta Collage 2024”. Parque Delicias.
- 20:00 h.: OFF DE CALLE. ALMOZANDIA TEATRO (Aragón) presenta “Ton Town West”. Plaza Salamero.
- 21:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. MARIONETAS PARA ADULTOS con CORIOLIS TEATRO. De 21:00 a 22:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
Sábado, 11 de octubre
- 10:00 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA (FFAMA): ALMA DE ARAGÓN (10:00 h), DANZAR (10:30 h), SIMPATÍA ARAGONESA (12:30 h), D’ ARAGÓN (13:00 h), LA FIERA (13:30 h).Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 11:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.
- 11:00 h.:EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h.Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. MANUEL JIMÉNEZ & ANDREA CARRIÓN (Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 12:00 h.:EL PILAR EN LA JOTA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde P.D.M. La Jota.
- 12:00 h.: EL PILAR EN ALFOCEA. CHARRAIRE (Aragón) presenta "Caperucita feroz y el lobo de la lámpara". Parque.
- 12:00 h.: EL PILAR EN TORRECILLA DE VALMADRID. K DE CALLE (Aragón) presenta "La leyenda del primer faraón". C/Paradero.
- 12:00 h.: OFF DE CALLE. LADINAMO (Cataluña) presenta “Music on cycles”. Música itinerante de Plaza Aragón a Plaza España.
- 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA LAMOV (Aragón) presenta “Exit”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL CON PINTACARAS. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. MANUEL JIMÉNEZ & ANDREA CARRIÓN (Murcia) presenta “The”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Rockolas TV” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.
- 16:00 h.:EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ZUM-ZUM TEATRE, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL CON PINTACARAS. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 y 20:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)
- 18:00 h.: HUMOR. MARCEL GROSS (Cataluña) presenta "Los mejores momentos de Marcel Gross". Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.: EL PILAR EN ARCOSUR. MARICUELA (Aragón) presenta "Quien canta su mal espanta". Casa de Arcosur.
- 18:00 h.: EL PILAR EN SANTA ISABEL. ASIER NUEI (Aragón) presenta "Ilusión". Plaza de la Libertad.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. ALMOZANDIA TEATRO presenta “Rockolas TV” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 19:00 h.: PILAR JOVEN: FIESTA VIRAL LIGHT para jóvenes entre 14 y 17 años. Sin alcohol. AARON MVP, PATRICIA NINE y ALEX MELERO. De 19 a 24 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CIRKO PSIKARIO (C. de Madrid) presenta “¡Qué disparate!”. Parque Delicias.
- 19:30 h.: OFF DE CALLE. MARZO MAYEA TEATRO (Aragón) presenta “Urgente”. Itinerante. Inicio en Plaza Aragón.
Domingo, 12 de octubre
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. ANDRÉS GARCÍA (Francia) presenta “Sans sens”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio infantil de fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. AMBAE COMPANY (Cataluña) presenta “La veu des (d)ones”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE CABEZUDOS. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: EL CARRO DE LA ALEGRÍA. Espectáculo familiar. Museo del Fuego y los Bomberos (C/ Ramón y Cajal, 32).
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h.Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA. CRISIS DANZA (Aragón) presenta “Migrantes”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CARLOS SICILIA presenta “MAGIA PATO2” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON ÁLVARO SUBÍAS. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN PARQUE VENECIA. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Plaza San Marcos.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00h. Glorieta Esperanto.
- 17:00 h.: GANADORES DEL XXXIX CERTAMEN OFICIAL BENJAMÍN, INFANTIL Y JUVENIL DE JOTA ARAGONESA y DEL CXXXIX CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 17:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN CALEIDOSCOPIO TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO, RUBÉN DÍAZ. Horario: de 11:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE MARIONETAS DE CABEZUDOS. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h y de 17:30 a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CARLOS SICILIA presenta “MAGIA PATO2” (espectáculo infantil). Parque de San Pablo.
- 18:30 h.: “MARIDAJE”. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 18:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 18:30, 19:30 h y 20:30 h. C/ Moret.
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. CÍA. FEDERICO MENINI (C. Valenciana) presenta “Llar”. Parque Delicias.
Lunes, 13 de octubre
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL PICARRAL. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Explanada IASS Hogar de Personas Mayores (Camino de Juslibol, 61)
- 11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Salamero.
- 11:00 h.: PARQUE DE LAS MARIONETAS. XV FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE FERIA. Actúan: ARTE FUSIÓN TÍTERES, PERIPLO MARIONETAS, NARANJA LIMA, TÍTERES SIN CABEZA, CIVI CIVIAC, PIZZICATO, ANEMARTEPULCINELLA, MIGUEL OYARZUN, ALMOZANDIA TEATRO, ORQUESTA DE LAS ESQUINAS, APIKIPALA, TROPOS TEATRO. Horario: de 11:00 a 14:00 h. Zona del Quiosco de la Música del Parque José Antonio Labordeta.
- 11:00 h.: ESCUELAS INFANTILES DE JOTA: EL CACHIRULO (11:00 h), VIENTOS DE ARAGÓN (11:30 h), SEMBLANTE ARAGONÉS (12:00 h), NOBLEZA BATURRA (12:30 h), ESTAMPA BATURRA (13:00 h). Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar).
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:30 h.: RÍO Y JUEGO. Espacio Infantil de Fiestas. Horario: de 11:30h a 14:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. AYNI DANZA (Aragón) presenta “El cruce”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 11:30 h.: CLIFF THE MAGICIAN (Reino Unido) “English is Magic”. Magia Familiar. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 12:00 h.: EL PILAR EN MONZALBARBA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde P.D.M. Monzalbarba.
- 12:00 h.: EL PILAR EN MONZALBARBA. FÉLIX BRUNET (Aragón) presenta "El domador de pulgas". Plaza España.
- 12:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CÍA MARROCH (C. Valenciana) presenta “Rosa de papel”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE GLOBOFLEXIA. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00, 16:00 y a las 19:00 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: DANZA CONTEMPORÁNEA. CIRCLE OF TRUST (Aragón) presenta “Irreal”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LA RASPA ARTES ESCÉNICAS (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL PICARRAL. TRAGACHICOS. De 11:00 h a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Explanada IASS Hogar de Personas Mayores.
- 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Salamero.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DE GLOBOFLEXIA. Parque de San Pablo.
- 17:30 h.: TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30 y 19:30 h. C/ Moret.
- 18:00 h.: EL PILAR EN TORRERO-LA PAZ. CHIPILANDIA (Aragón) presenta "Un pilar de ilusiones". Plaza de la Memoria.
- 18:00 h.: EL PILAR EN ROSALES DEL CANAL. TININ EL MAGO (Aragón) presenta "La maleta de Tinin". C/ Enrique Granados.
- 18:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. LA RASPA ARTES ESCÉNICAS (espectáculo infantil con circo, clown y malabares). Parque de San Pablo.
