Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, domingo 5 de octubre
Esta mañana tiene lugar la primera suelta de vaquillas en la plaza de toros
El segundo día de las Fiestas del Pilar 2025 ya es una realidad y arranca con la inauguración Río y Juego y con la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos desde el Ayuntamiento en la Plaza del Pilar. Finalizará con la actuación de Manuel Carrasco en el Espacio Zity.
Domingo 5 de octubre
- 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 09:00 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE TENIS MASCULINO. S.D Tiro de Pichón.
- 09:00 h.: XXXVIII TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE PIRAGÜISMO. Embarcadero de Vadorrey.
- 09:30 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE VÓLEY PLAYA. Parque Deportivo Ebro.
- 09:30 h.: CARRERA SOLIDARIA CRUZ ROJA PILAR 2025. Salida y meta en Parque José Antonio Labordeta.
- 10:00 h.: CXXXIX CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 10:00 h.:XXX ENCUENTRO DE ENCAJE DE BOLILLOS DE ZARAGOZA. Hasta las 13.00 h. Frente fluvial Expo, zona del Pabellón de España.
- 10:00 h.: FESTIVAL DE AEROMODELISMO FIESTAS DEL PILAR. Pista de vuelo Club Aeromodelismo Alas Aragonesas (Zorongo).
- 10:30 h.: MERCADO DE LOS PORCHES. De 10:30 a 14:30h. Pasillos del C.C. Los Porches del Audiorama.
- 11:00 h.: HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS. Tradicional ofrenda floral en recuerdo de las heroínas de los Sitios. Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza. Monumento de la Plaza del Portillo.
- 11:00 h.:EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS Y LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza de Delegación de Gobierno.
- 11:00 h.:PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 11:00 h.: IX ENCUENTRO DE DANCES ZARAGOZANOS. Salida desde el Balcón de San Lázaro. Recorrido: Puente de Piedra, C/ Don Jaime I, C/ Espoz y Mina, C/ Manifestación, C/ Alfonso I y finalizando a las 11:30 horas en el Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar) donde cada grupo realizará su actuación. Colabora: Asociación Cultural Royo del Rabal.
- 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
- 11:00 h.: Un domingo en el museo: Recuerdos en el corazón. Museo del Foro de Caesaraugusta.
- 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
- 11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
- 11:00 h.: TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE BOLA ARAGONESA. Camino de la Alfranca Zaragoza.
- 11:30 h.: Inauguración RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30h a 14:30 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 11:30 h.: MAGIA DE CERCA con el MAGO FÉLIX. Pases 11:30, 12:00 y 12:30 h. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).
- 11:30 h.: HELENA PERDOMO Y PEPIN BANZO (Zaragoza) “MaJia con Jota”. Magia y tradición. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORTADORES CON ANILLAS. Plaza de Toros de la Misericordia.
- 12:00 h.:EL PILAR EN EL CENTRO. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ZARAGOZA. Salida desde el Ayuntamiento (Plaza del Pilar).
- 12:00 h.:HUMOR. TEATRO INDIGESTO (Aragón) presenta “Joteros Kombat”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 12:00 h.:EL PILAR EN LA CARTUJA BAJA. COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN (Aragón) presenta "Superbichos”. Parque del Huerto Frisón.
- 12:00 h.:EL PILAR EN CASABLANCA. CIRCO MARAVILLA (Aragón) presenta "El círculo de Casandra". Parque de los Incrédulos.
- 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO. Parque de San Pablo.
- 12:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
- 12:00 h.: TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)
- 12:00 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
- 12:00 h.: MIGRANTES, con TÍTERES DE LA TÍA ELENA (+5). Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)
- 12:00 h.: TALLERES DE INICIACIÓN A LA PAPIROFLEXIA. Museo del Origami de Zaragoza (EMOZ). Centro de Historias.
- 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00 y a las 16:30 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
- 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
- 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.
- 13:00 h.: VERMUT MUSICAL con ALE D' VO BANDA (rock alternativo & psicodelia). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
- 13:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON CHUS PALACIOS. Parque de San Pablo.
- 16:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CON ALEX CURREYA, SAROLINE, LUIS DOMPER. Parque de San Pablo.
- 16:30 h.:PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 16:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.
- 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: LA FIERA (FFAMA). Escenario Fuente de la Hispanidad.
- 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO. Parque de San Pablo.
- 17:00 h.: HELENA PERDOMO Y PEPIN BANZO (Zaragoza) “MaJia con Jota”. Magia y tradición. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
- 17:30 h.:DANZA CONTEMPORÁNEA. LAURA LÓPEZ (Aragón) presenta “Aquí el desierto ya no tiene principio ni fin”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 17:30 h.:RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30h a 14:00 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
- 17:30 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
- 17:30 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Salón Juvenil Alfocea.
- 17:30 h.:FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA CONCURSO DE GANADERÍAS. Rafaelillo, Antonio Ferrera, Javier Castaño. Ganaderías Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara, Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia.
- 18:00 h.:DANZA CONTEMPORÁNEA. WACO DANZA (C. Valenciana) presenta “Hellouses y goodbyeses”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 18:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.
- 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: L’AUSIN. Escenario Fuente de la Hispanidad.
- 18:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.
- 18:00 h.:EL PILAR EN VENTA DEL OLIVAR. ILÓGICA TEATRO (Aragón) presenta "Buscamos piratas". Plaza Mayor.
- 18:00 h.:EL PILAR EN CASETAS. TON MUNTANÉ (Cataluña) presenta "Soliloquio". Parque Clemente Mateo.
- 18:00 h.:EL PILAR EN TORRERO. BELLADONA TEATRO presenta "Arrastrados". Anfiteatro del Centro Cívico de Torrero.
- 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
- 18:00 h.: MAXIMUM MAGIC con el MAGO FÉLIX. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).
- 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL GARRAPINILLOS. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).
- 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
- 18:30 h.: RASMIA COMEDY CLUB presenta LA INVASIÓN. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)
- 19:00 h.:DANZA CONTEMPORÁNEA. REY DANCE (Aragón). Danza Latina. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
- 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. MUMUSIC CIRCUS (Cataluña) presenta “Flow Papagayo”. Parque Delicias.
- 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: DANZAR. Escenario Fuente de la Hispanidad.
- 19:00 h.: PILAR JOVEN: FINALISTAS CONCURSO POPYROCK 2025 con la actuación de DIREI y SEVEN DAYS. Plaza Miguel Merino.
- 19:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
- 19:00 h.: DJ SYMPHONIC & ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
- 19:00 h.: CONFERENCIA-CONCIERTO: MOZART Y LA REVOLUCIÓN. Con el divulgador musical Albert Galcerán y el pianista Pedro Pardo. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).
- 19:00 h.: THE BONS VIVANTS. LA CAMPANA UNDERGROUND (C/ Prudencio, 7).
- 19:30 h.:TU OTRA BONITA + DELACUEVA. Estación del Norte.
- 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).
- 19:30 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
- 20:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CACHIRULOS XL. Parque de San Pablo.
- 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
- 20:00 h.: “MEIXEVERSO” con PABLO MEIXE. Teatro Arbolé.
- 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).
- 20:00 h.: JAMIE BAUM. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).
- 20:15 h.:AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS.
- Hans Zimmer. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
- 20:30 h.:ARAGÓN RADIO presenta ÁLVARO MAYO + LEIRE MARTÍNEZ. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
- 21:00 h.: RONDAS JOTERAS: LOS BATURROS. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: MANUEL CARRASCO. Recinto Ferial de Valdespartera.
- 21:00 h.: KRAKEN + WHITE COVEN. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
- 21:00 h.: CHARANGA HABANERA & DAVID CALZADO. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).
- 21:30 h.: BLADIMIR ROS. Rock Tabernario. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
- 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HÉROES Y LEYENDAS (Tributo a Héroes del Silencio). Parque de San Pablo.
- 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: SIMPATÍA (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
- 23:59 h.: ESPACIO ZITY. SESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.
