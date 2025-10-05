Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Este es el programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza para hoy, domingo 5 de octubre

Esta mañana tiene lugar la primera suelta de vaquillas en la plaza de toros

Sexto día vaquillas Pilar 2024 Plaza la Misericordia

Sexto día vaquillas Pilar 2024 Plaza la Misericordia / Ruben Ruiz / EPA

Paula Marco

El segundo día de las Fiestas del Pilar 2025 ya es una realidad y arranca con la inauguración Río y Juego y con la salida de la comparsa de gigantes y cabezudos desde el Ayuntamiento en la Plaza del Pilar. Finalizará con la actuación de Manuel Carrasco en el Espacio Zity.

Domingo 5 de octubre

  • 08:00 h.:FERIA DEL PILAR 2025. Vaquillas. Plaza de Toros de la Misericordia.
  • 09:00 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE TENIS MASCULINO. S.D Tiro de Pichón.
  • 09:00 h.: XXXVIII TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE PIRAGÜISMO. Embarcadero de Vadorrey.
  • 09:30 h.: IV TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE VÓLEY PLAYA. Parque Deportivo Ebro.
  • 09:30 h.: CARRERA SOLIDARIA CRUZ ROJA PILAR 2025. Salida y meta en Parque José Antonio Labordeta.
  • 10:00 h.: CXXXIX CERTAMEN OFICIAL DE JOTA ARAGONESA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
  • 10:00 h.:XXX ENCUENTRO DE ENCAJE DE BOLILLOS DE ZARAGOZA. Hasta las 13.00 h. Frente fluvial Expo, zona del Pabellón de España.
  • 10:00 h.: FESTIVAL DE AEROMODELISMO FIESTAS DEL PILAR. Pista de vuelo Club Aeromodelismo Alas Aragonesas (Zorongo).
  • 10:30 h.: MERCADO DE LOS PORCHES. De 10:30 a 14:30h. Pasillos del C.C. Los Porches del Audiorama.
  • 11:00 h.:  HOMENAJE A LAS HEROÍNAS DE LOS SITIOS. Tradicional ofrenda floral en recuerdo de las heroínas de los Sitios. Organiza: Ayuntamiento de Zaragoza y Asociación Cultural Los Sitios de Zaragoza. Monumento de la Plaza del Portillo.
  • 11:00 h.:EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS Y LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00hPlaza de Delegación de Gobierno.
  • 11:00 h.:PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
  • 11:00 h.: IX ENCUENTRO DE DANCES ZARAGOZANOS. Salida desde el Balcón de San Lázaro. Recorrido: Puente de Piedra, C/ Don Jaime I, C/ Espoz y Mina, C/ Manifestación, C/ Alfonso I y finalizando a las 11:30 horas en el Escenario Fuente de la Hispanidad (Plaza del Pilar) donde cada grupo realizará su actuación. Colabora: Asociación Cultural Royo del Rabal.
  • 11:00 h.: LAS TRIBUS DEL PARQUE. “Magicus Zaragoza” (+3 años). Sesiones: 11:00, 17:00 y 19:00 h (90 minutos). Aula de la Naturaleza del Parque Grande José Antonio Labordeta (P.º de Mariano Renovales).
  • 11:00 h.: Un domingo en el museo: Recuerdos en el corazón. Museo del Foro de Caesaraugusta.
  • 11:00 h.: MUESTRA DE ARTESANÍA ARTÍSTICA Y AGROALIMENTARIA ARAGONESA. De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 h. Organiza Asociación de Artesanos Alimentarios de Aragón “San Jorge” y la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón. Plaza de los Sitios.
  • 11:00 h.: EL PILAR EN LAS ARMAS. MERCADILLO ARTESANO. De 11:00h a 20:00 h. Plaza Mariano de Cavia.
  • 11:00 h.: TROFEO “IBERCAJA - CIUDAD DE ZARAGOZA” DE BOLA ARAGONESA. Camino de la Alfranca Zaragoza.
  • 11:30 h.: Inauguración RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30h a 14:30 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
  • 11:30 h.: MAGIA DE CERCA con el MAGO FÉLIX. Pases 11:30, 12:00 y 12:30 h. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).
  • 11:30 h.: HELENA PERDOMO Y PEPIN BANZO (Zaragoza) “MaJia con Jota”. Magia y tradición. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
  • 11:30 h.: FERIA DEL PILAR 2025. XLII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RECORTADORES CON ANILLAS. Plaza de Toros de la Misericordia.
  • 12:00 h.:EL PILAR EN EL CENTRO. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ZARAGOZA. Salida desde el Ayuntamiento (Plaza del Pilar).
  • 12:00 h.:HUMOR. TEATRO INDIGESTO (Aragón) presenta “Joteros Kombat”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
  • 12:00 h.:EL PILAR EN LA CARTUJA BAJA. COSCORRÓN BANDA DE ANIMACIÓN (Aragón) presenta "Superbichos”. Parque del Huerto Frisón.
  • 12:00 h.:EL PILAR EN CASABLANCA. CIRCO MARAVILLA (Aragón) presenta "El círculo de Casandra". Parque de los Incrédulos.
  • 12:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO. Parque de San Pablo.
  • 12:00 h.: ¡MADRE MÍA! Con Marisol Aznar. Teatro de las Esquinas.
  • 12:00 h.: TALLER FAMILIAR NOTAS DE CIENCIA (+ 6 años). CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4)
  • 12:00 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
  • 12:00 h.: MIGRANTES, con TÍTERES DE LA TÍA ELENA (+5). Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (C/ de Raquel Meller, 2)
  • 12:00 h.: TALLERES DE INICIACIÓN A LA PAPIROFLEXIA. Museo del Origami de Zaragoza (EMOZ). Centro de Historias.
  • 12:00 h.: II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO DE ZARAGOZA. Pases a las 12:00 y a las 16:30 h. Gran carpa blanca Valdespartera.
  • 12:00 h.: PLANETA JURÁSICO. Pases cada 30 minutos de 12:00 a 14.00 y de 17:00 a 23:00 h. Carpa blanca Valdespartera.
  • 13:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.
  • 13:00 h.: VERMUT MUSICAL con ALE D' VO BANDA (rock alternativo & psicodelia). Moliner 7 Sala (C/ Mª Moliner 7).
  • 13:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. VALIENTE CLUB CON CHUS PALACIOS. Parque de San Pablo.
  • 16:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. CON ALEX CURREYA, SAROLINE, LUIS DOMPER. Parque de San Pablo.
  • 16:30 h.:PILAR JOVEN: ZGAMER. Festival de Videojuegos, ocio digital, juegos de mesa y YouTuber. De 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 h. Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
  • 16:30 h.: MAMMA MIA!, EL MUSICAL. Palacio de Congresos de Zaragoza.
  • 17:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: LA FIERA (FFAMA). Escenario Fuente de la Hispanidad.
  • 17:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. TALLER INFANTIL DISEÑA TU PROPIA CARPA DE CIRCO. Parque de San Pablo.
  • 17:00 h.: HELENA PERDOMO Y PEPIN BANZO (Zaragoza) “MaJia con Jota”. Magia y tradición. El Sótano Mágico (C/ San Pablo, 43).
  • 17:30 h.:DANZA CONTEMPORÁNEA. LAURA LÓPEZ (Aragón) presenta “Aquí el desierto ya no tiene principio ni fin”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
  • 17:30 h.:RÍO Y JUEGO. Horario: de 11:30h a 14:00 h. y de 17:30h a 20:00 h. Frente Fluvial Expo.
  • 17:30 h.:TEATRO ARBOLÉ presenta LA BARRACA DE LOS TÍTERES. Funciones: 12:00, 13:00, 17:30, 18:30, 19:30 h. C/ Moret.
  • 17:30 h.: “Mal… pero bien” con Nasú Teatro (Comedia). Salón Juvenil Alfocea.
  • 17:30 h.:FERIA DEL PILAR 2025. CORRIDA CONCURSO DE GANADERÍAS. Rafaelillo, Antonio Ferrera, Javier Castaño. Ganaderías Concha y Sierra, Partido de Resina, Villamarta, Murteira Grave, Peñajara, Hijos de Ignacio Pérez Tabernero. Plaza de Toros de La Misericordia.
  • 18:00 h.:DANZA CONTEMPORÁNEA. WACO DANZA (C. Valenciana) presenta “Hellouses y goodbyeses”. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
  • 18:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HISTORIAS DE CIRCO (espectáculo infantil de teatro, clown y circo). Parque de San Pablo.
  • 18:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: L’AUSIN. Escenario Fuente de la Hispanidad.
  • 18:00 h.: LOS PILARES DE LA TIERRA. Adaptación musical del best seller de Ken Follett. Teatro Principal.
  • 18:00 h.:EL PILAR EN VENTA DEL OLIVAR. ILÓGICA TEATRO (Aragón) presenta "Buscamos piratas". Plaza Mayor.
  • 18:00 h.:EL PILAR EN CASETASTON MUNTANÉ (Cataluña) presenta "Soliloquio". Parque Clemente Mateo.
  • 18:00 h.:EL PILAR EN TORRERO. BELLADONA TEATRO presenta "Arrastrados". Anfiteatro del Centro Cívico de Torrero.
  • 18:00 h.: THE CORTOS con DIEGO PEÑA y JUAKO MALAVIRGEN presentan ¡CORTEN! Centro Cívico Río Ebro (C/ Mª Zambrano, 56).
  • 18:00 h.: MAXIMUM MAGIC con el MAGO FÉLIX. Centro Cívico Distrito 14 La Jota (Plaza La Albada, 3).
  • 18:30 h.: BANDAS EN LA GRANJA. UNIÓN MUSICAL GARRAPINILLOS. Cúpula del Parque La Granja. (Camino de Cabaldos, 45).
  • 18:30 h.: REMÁTAME OTRA VEZ Con Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol. Teatro de las Esquinas.
  • 18:30 h.: RASMIA COMEDY CLUB presenta LA INVASIÓN. Centro Cívico Delicias (Av. Navarra 54)
  • 19:00 h.:DANZA CONTEMPORÁNEA. REY DANCE (Aragón). Danza Latina. Anfiteatro Residencia Xior (C/ de la Madre Rafols, 4).
  • 19:00 h.: DELICIAS DE CIRCO. MUMUSIC CIRCUS (Cataluña) presenta “Flow Papagayo”. Parque Delicias.
  • 19:00 h.: DENOMINACIÓN DE ORIGEN: DANZAR. Escenario Fuente de la Hispanidad.
  • 19:00 h.: PILAR JOVEN: FINALISTAS CONCURSO POPYROCK 2025 con la actuación de DIREI y SEVEN DAYS. Plaza Miguel Merino.
  • 19:00 h.: TEATRO INDIGESTO presenta COMISARÍA EN FIESTAS: “EL REALITY”. Teatro del Mercado.
  • 19:00 h.: DJ SYMPHONIC & ROYAL FILM CONCERT ORCHESTRA. Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor.
  • 19:00 h.: CONFERENCIA-CONCIERTO: MOZART Y LA REVOLUCIÓN. Con el divulgador musical Albert Galcerán y el pianista Pedro Pardo. CaixaForum Zaragoza (Avda. Anselmo Clavé, 4).
  • 19:00 h.: THE BONS VIVANTS. LA CAMPANA UNDERGROUND (C/ Prudencio, 7).
  • 19:30 h.:TU OTRA BONITA + DELACUEVA. Estación del Norte.
  • 19:30 h.: LOS DOS PILARES DE LA MAGIA: Pepe Lirrojo y Sergio Cisneros. Centro Cívico Valdefierro (Plaza de la Inmaculada, s/n).
  • 19:30 h.: CIRCO DEL MIEDO. Gran Carpa blanca Valdespartera.
  • 20:00 h.:LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZACACHIRULOS XL. Parque de San Pablo.
  • 20:00 h.: “SARAO”, con Javier Segarra, Lola Moreno, Silvia Fox y el Ballet Internacional. Producciones Teatrales LUIS PARDOS. Auditorio WTCZ.
  • 20:00 h.: “MEIXEVERSO” con PABLO MEIXE. Teatro Arbolé.
  • 20:00 h.: “2 KINDER GÜENOS” ESPECIAL PILARES. Espectáculo de monólogos e improvisación con Felipe Torres y Mariano Bartolomé. El Refugio del Crápula (C/ Mayor 56).
  • 20:00 h.: JAMIE BAUM. Rock & Blues (C/ Cuatro de Agosto, 5).
  • 20:15 h.:AGUA, LUZ Y SONIDO. GRANDES COMPOSITORES DE BANDAS SONORAS.
  • Hans Zimmer. Fuentes del Parque José Antonio Labordeta.
  • 20:30 h.:ARAGÓN RADIO presenta ÁLVARO MAYO + LEIRE MARTÍNEZ. Escenario Ambar Fuente de Goya (Plaza del Pilar).
  • 21:00 h.: RONDAS JOTERAS: LOS BATURROS. Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
  • 21:00 h.: ESPACIO ZITY en concierto: MANUEL CARRASCO. Recinto Ferial de Valdespartera.
  • 21:00 h.: KRAKEN + WHITE COVEN. Jardín de Invierno. Parque José Antonio Labordeta.
  • 21:00 h.: CHARANGA HABANERA & DAVID CALZADO. Sala Oasis (C/ Basilio Boggiero, 28).
  • 21:30 h.: BLADIMIR ROS. Rock Tabernario. Sala Z (C/ Felix Latassa, 14).
  • 22:00 h.: LAS FOOD TRUCKS ZARAGOZA. HÉROES Y LEYENDAS (Tributo a Héroes del Silencio). Parque de San Pablo.
  • 23:00 h.: RONDAS JOTERAS: SIMPATÍA (FFAMA). Recorrido: Plaza de San Miguel, Coso, Puerta Cinegia, Teatro Principal, C/ Verónica, C/ Don Jaime, Plaza de Santa Cruz, C/ Manifestación, C/ Alfonso I.
  • 23:59 h.: ESPACIO ZITYSESIÓN DE NOCHE. Recinto Ferial de Valdespartera.

