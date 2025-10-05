Río y Juego conquista a los más pequeños

Las risas de los más pequeños y pequeñas está siempre asegurada en la zona de espacio infantil Río y Juego y un año más no ha defraudado en su estreno en estos Pilares. El parque de la Expo estaba abarrotado de familias desde antes de las 11.30 horas con niños y niñas repartidos por doquier en todos los juegos. "Me encanta venir aquí con mi hija porque se lo pasa en grande y disfruta de un buen ambiente al aire libre, que también es de agradecer", comenta una madre.

El Río y Juego es ya una tradición para todas las familias por la gran cantidad de tiempo que lleva estando y los propios niños ya tienen predilección por determinados juegos. Los más pequeños prefieren la zona de arena y las construcciones con diferentes objetos y los de mayor edad tienden a preferir las zonas de escalada. "Llevamos viniendo muchos años y siempre me divierto mucho, encima estando también con mi hermana todavía es mejor", dice un niño mientras descansaba con sus padres.

En imágenes | Río y Juego abre sus puertas en el recinto Expo / Miguel Ángel Gracia

Para los padres y madres también es un momento de disfrute asistir con sus hijos a actividades totalmente destinadas para ellos porque les permite relajarse, aunque muchos de ellos se unen con sus pequeños. "La verdad es que nos pasamos aquí todo el día porque tanto para ella como para mí son horas que disfrutamos mucho juntas porque es un sitio perfecto", apunta una madre mientras su retoña jugaba con arena.

Desde hace muchos años que la zona de espacio infantil se ha convertido en referente para las familias y vuelve a demostrar que es una iniciativa que no da lugar al error. Ver toda la zona del frente fluvial de la expo abarrotado desde una extremo al otro refuta que los niños y los padres adoran tener un sitio dedicado exclusivamente para su divertimento.