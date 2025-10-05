Todas las salidas de los Cabezudos y Tragachicos durante las Fiestas del Pilar 2025: barrios y horas

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Zaragoza y el Tragachicos son, sin duda, dos de los grandes atractivos de las Fiestas del Pilar, especialmente para el público infantil, aunque también despiertan una gran dosis de nostalgia entre los adultos. Estas figuras forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y representan una de las tradiciones más queridas y participativas de los festejos.

Este año, como novedad, se incorpora el León Garganchón, el nuevo tragachicos de Zaragoza, que permitirá llevar la diversión a más barrios. Con esta incorporación, se busca descentralizar las actividades festivas y acercar la tradición a todos los rincones de la ciudad.

La comparsa está formada por personajes inconfundibles como La Pilara, El Forano, El Tuerto, El Boticario, La Cigarrera o El Azutero, que, con sus bailes y carreras, llenan de color y alegría las calles de la ciudad. Cada uno de ellos tiene su propia historia y personalidad, lo que convierte cada salida en un espectáculo lleno de humor, cercanía y tradición. No en vano, sus apariciones son de los actos más multitudinarios de las fiestas y su presencia es reclamada en numerosos distritos y barrios de Zaragoza.

Junto a ellos, el Tragachicos —una enorme figura con un tobogán que simula ser su boca y su trasero— se ha convertido en uno de los juegos más esperados por los niños. Esta tradición se recuperó hace unos años y ahora se amplía con la llegada de un nuevo miembro. Su origen se remonta a antiguas figuras festivas que "devoraban" simbólicamente a los más pequeños para después dejarlos salir entre risas y juegos.

Las salidas de los Cabezudos y Tragachicos por los barrios

Estas son todas las salidas de los cabezudos y los tragachicos, con el lugar y hora previstos, durante las Fiestas del Pilar 2025.

Domingo 5

11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS Y LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h . Plaza de Delegación de Gobierno.

De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h Plaza de Delegación de Gobierno. 12:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS DE ZARAGOZA . Salida desde el Ayuntamiento (Plaza del Pilar).

. Salida desde el Ayuntamiento (Plaza del Pilar). 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. TRAGACHICOS Y LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Plaza de Delegación de Gobierno.

Lunes 6

16:00 h.: EL PILAR EN UNIVERSIDAD . TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Eduardo Ibarra.

. De 16:00 a 20:00 h. Calle Eduardo Ibarra. 16:00 h.: EL PILAR EN OLIVER. LEÓN GARGANCHÓN . De 16:00 a 20:00 h. Parque Oliver.

. De 16:00 a 20:00 h. Parque Oliver. 18:00 h.: EL PILAR EN SAN JOSÉ. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CEIP Calixto Ariño.

Martes 7

16:00 h.: EL PILAR EN ROSALES DEL CANAL. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Calle Enrique Granados.

De 16:00 a 20:00 h. Calle Enrique Granados. 16:00 h.: EL PILAR EN LAS FUENTES . LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Paseo Vicente Cazcarra.

. De 16:00 a 20:00 h. Paseo Vicente Cazcarra. 18:00 h.: EL PILAR EN ROMAREDA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CP Doctor Azúa.

Miércoles 8

16:00 h.: EL PILAR EN EL PARQUE GRANDE. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Puente de los Cantautores.

De 16:00 a 20:00 h. Puente de los Cantautores. 16:00 h.: EL PILAR EN SAN JOSÉ. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza Mayor.

De 16:00 a 20:00 h. Plaza Mayor. 18:00 h.: EL PILAR EN CASETAS. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CC Casetas.

Jueves 9

16:00 h.: EL PILAR EN LA ALMOZARA . TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Andador Ignacio Menaya Reinoso.

. De 16:00 a 20:00 h. Andador Ignacio Menaya Reinoso. 16:00 h.: EL PILAR EN VALDESPARTERA . LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00 h. Plaza El Cantor de Jazz.

. De 16:00 a 20:00 h. Plaza El Cantor de Jazz. 18:00 h.: EL PILAR EN MONTECANAL. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde CP Montecanal.

Viernes 10

11:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 h a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.

De 11:00 h a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja. 11:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.

De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo. 16:00 h.: EL PILAR EN EL ACTUR. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo.

De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Parque de la Expo. 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja.

De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Plaza Paraíso, 2, junto a Espacio Xplora Ibercaja. 18:00 h.: EL PILAR EN PUERTO VENECIA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS.

Sábado 11

11:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.

De 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella. 11:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h . Plaza Albada.

De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h Plaza Albada. 12:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS. Salida desde P.D.M. La Jota.

Salida desde P.D.M. La Jota. 16:00 h.: EL PILAR EN MIRALBUENO. TRAGACHICOS. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella.

De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h. Parque Vistabella. 16:00 h.: EL PILAR EN LA JOTA. LEÓN GARGANCHÓN. De 11:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00h. Plaza Albada.

Domingo 12

16:00 h.: EL PILAR EN PARQUE VENECIA. TRAGACHICOS. De 16:00 a 20:00 h. Plaza San Marcos.

De 16:00 a 20:00 h. Plaza San Marcos. 16:00 h.: EL PILAR EN EL CENTRO. LEÓN GARGANCHÓN. De 16:00 a 20:00h. Glorieta Esperanto.

Lunes 13