Estos son los regalicos que más se venden para el Pilar: "Compran mucho la bota de vino y las castañuelas"

La Plaza del Pilar se llena de gente en vísperas del 12 de octubre y muchos visitantes llegan a nuestra ciudad para disfrutar de las fiestas grandes de Zaragoza. A los pies de la magnífica basílica del Pilar, entre los espectáculos de jotas y la Virgen llena de flores, se encuentran las pequeñas tiendas de regalicos, algunos muy maños, que atraen a miles de turistas los días de las fiestas para llevarse un buen recuerdo de Zaragoza.

Entre las tiendecitas que nos podemos encontrar, mientras caminamos hacia la Basílica por la Calle Alfonso es Regalicos y otras dos en la Plaza del Pilar, que son Souvenirs y Souvenirs Zaragoza Olé. Todas ellas con algunas cosas similares y otras diferentes según el recuerdo que quieras llevarte de Zaragoza.

Los souvenirs más maños de las tiendas

Los escaparates de estas tiendas estan llenos del emblema de nuestra ciudad y lo que más historia tiene: el cachirulo, según las trabajadoras de Regalicos la venta por excelencia en época de Pilares. "Lo que más vendemos son los cachirulos". Aunque no solo es eso lo que llama la atención, en especial para los más pequeños. "Ahora también hemos vendido muchos Zarazudos, supongo que porque los niños los ven más y los piden más". Los Zarazudos son pequeños muñecos de los diferentes cabezudos que hay, entre los que nos podemos encontrar "La Forana" o "El Morico", aunque también podemos encontrar ediciones especiales y diferentes a los tradicionales como "El Barbo", el cabezudo simbolo de Utebo.

Los Zarazudos, muñecos de los Cabezudos / Noelia Esparcia

Mientras tanto, en la tiendecita de Souvenir Zaragoza Olé nos confiesan que lo que más se vende es una cosa "muy maña". "Las botas de vino y las castañuelas son lo que más vendemos para Pilares, no es lo típico, pero sí que a los turistas les gusta llevarse algo con significado de aquí". Aunque no es lo único: "También vendemos mucho las bolas de navidad con la foto de la Virgen del Pilar, todo el año en realidad, pero para Pilares más".

Entre los más típico, y ya vemos a algunos turístas en las tiendas comprándolo, son las pulseras y las cadenas de las Virgenes del Pilar. "También hemos vendido muchas virgenes del pilar para collares, pero en plateado". Entre la multitud de tiendas destacan también los típicos imánes, las tote bag o las tazas.

Dulces de Zaragoza que encantan

"Aunque lo que más vendemos es sin duda son los adoquienes y las frutas de Aragón", nos confiesan desde Souvenir Zaragoza Olé, que tienen al lado del mostrador estos típicos dulces tan zaragozanos que encandilan a muchos de los que llegan de fuera. También tienen otros dulces como "piedras de río masticables", "delicias de naranja" o "cerezas al licor", además de chocolates de Aragón.

Aunque no son los únicos que han puesto un espacio especial estas Fiestas del Pilar para estos dulces típicos aragoneses. La cadena aragonesa Martín Martín, en su tienda de la calle Alfonso también ha puesto un rinconcito con dulces tradicionales, además de otras cosas como las conocidas obleas artesanas. "Sí, ahora para estas fechas vendemos más, además al estar aquí en el centro la gente también compra mucho", comenta un empleado sobre estos caramelos que levantan pasiones.