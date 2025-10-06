Guía rápida para disfrutar del espacio infantil Río y Juego: fechas, horarios y atracciones

En estas Fiestas del Pilar 2025 vuelve la zona de espacio infantil Río y Juego para los más pequeños de la casa. Las atracciones comenzaron este domingo 5 de octubre y finalizarán el día 13 y tendrán lugar en el Frente Fluvial de la Expo de Zaragoza. El espacio contará con 19 zonas repartidas por todo el espacio, dos 'food trucks', dos aseos y un médico en el recinto.

El horario del espacio de juegos varía en función de los días. El viernes día 10 y el fin de semanaabrirá sus puertas a las 11.30 horas hasta las 14.00 horas y retomará su actividad desde las 17.30 hasta las 20.00 horas. Entre semana solo estará abierto al público en horario de tarde (17.30 a 20.00 horas), a excepción del día 13 que abre únicamente en horario de mañana (11.30 a 14.00 horas).

Todas las atracciones

Dos de los 9 días que estará disponible el espacio Río y Juego tendrán una programación distinta. Este lunes 6 de octubre está denominado como Día Sin Ruido y el miércoles 8 de octubre está dedicado especialmente a los niños con necesidades especiales y el recinto abre sus puertas a los alumnos de los Colegios Especiales y aulas TEA, aunque solo lo hará de 10.00 a 12.30 horas.

Las 19 zonas de juegos están divididas por rango de edades. Para todos los públicos se dispondrá de Animalicos, Risillas al Río, Cosquillas Sonoras, Hablar por un tubo, Cacharrería, Laberinto submarino, Reconstrucciones, Arte natural, Tocorretoco, Ballena de libros, Cocinas de las maravillas y Juegos de Agua. Además, todos los días estará presente el Comando Yogurt con acciones disparatadas.

Hasta los niños y niñas de dos años tendrán disponible Rebebé, de 2 a 6 años el Pequeño Soto y desde los 6 años contarán con actividades como el Cine de la Linterna Mágica, Circo Recirco, Requeterecreo, Repesca y Rueda que rueda. El juego '¿Qué pinto yo aquí?' estará disponible por las mañanas para los niños y niñas de 3 a 6 años y por las tardes solo para aquellos mayores a 7 años.