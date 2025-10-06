B Vocal repasa sus 30 años de trayectoria en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

B Vocal cumple 30 años sobre los escenarios y el grupo no se ha puesto límites para celebrarlo en su tierra natal: Zaragoza. Su espectáculo único ‘Cantando a los 30’ consistirá en un recorrido emocionante de dos horas recordando los momentos más importantes de su trayectoria artística. La cita se llevará a cabo dentro de las Fiestas del Pilar, los días 7 y 8 de octubre, a las 20.00 horas en la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza. Las entradas están disponibles a un precio entre 11,50 y 31,50 euros.

En este espectáculo especial, B Vocal reúne los temas y números más representativos de sus tres décadas de carrera, con el estilo que le caracteriza: música a cappella de calidad, humor, cercanía y un gran cuidado escénico. “Lo hemos preparado con mucho mimo porque es una ocasión muy especial. Tener una trayectoria profesional tan larga en una modalidad como la nuestra es muy poco común”, explica Augusto González, líder del grupo.

Desde su creación en 1995, B Vocal ha logrado éxito tras éxito tanto en Aragón como en el resto de España y en escenarios internacionales. Han actuado en países como Estados Unidos, China, Corea del Sur o Japón, y han sido reconocidos con numerosos premios. Entre ellos, el líder de la agrupación aragonesa destaca el premio en Nueva York, sus primeras giras por Asia, el título de Hijos Predilectos de Zaragoza, Pregoneros de las Fiestas del Pilar en 2019, y diversos galardones a nivel nacional por su trayectoria musical. “Siempre hemos querido agradecer al público aragonés todo el cariño que nos ha dado. Por eso estrenamos este espectáculo en Zaragoza, durante las fiestas del Pilar y en un espacio tan emblemático como la sala Mozart”, añade González.

Además del espectáculo, el grupo presentará su nuevo libro-disco, con el mismo título que el espectáculo, que recoge la historia de B Vocal a través de fotografías a todo color, una narración detallada y un cedé con 17 temas. También incluye enlaces QR para acceder a vídeos inéditos de sus giras y momentos inolvidables vividos en estos 30 años. “La propuesta va a ser muy emocionante, sorpresiva y también divertida. Habrá una gran pantalla con imágenes inéditas de nuestra historia, recuerdos de antiguos miembros importantes del grupo, momentos emotivos y también muchas risas. Incluso tendremos guiños a la historia del deporte aragonés, ya que es el 30 aniversario de la recopa y siempre hemos estado muy vinculados al Real Zaragoza. Además de momentos pilaristas que conectan con nuestra tierra”, comenta el vocalista.

Durante sus 30 años de carrera, B Vocal ha sido pionero en modernizar el espectáculo a cappella, integrando en sus shows elementos visuales, efectos de sonido hechos únicamente con la voz y un enfoque siempre innovador. Todo esto ha permitido que su propuesta artística siga vigente y conecte con públicos de todas las edades. “Para mí, B Vocal ha sido una auténtica forma de vivir. Cada espectáculo es distinto, y cada año presentamos algo nuevo. Llevamos 16 años, contando esta edición, estrenando shows diferentes en las Fiestas del Pilar. Eso nos ha hecho crecer y mantenernos cerca del público”, concluye González.

Después de las funciones en Zaragoza, ‘Cantando a los 30’ se presentará también en el Palacio de Congresos de Huesca el 18 de octubre. Una oportunidad única para disfrutar, emocionarse y celebrar junto a uno de los grupos más queridos por el público y originales de la escena musical aragonesa. Porque 30 años no se cumplen todos los días.