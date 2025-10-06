La Casa del Loco, un bastión para el rock durante las Fiestas del Pilar de Zaragoza

La Casa del Loco se ha vuelto a convertir durante estas Fiestas del Pilar en un bastión para el mejor rock and roll. Su propuesta, enmarcada dentro de una nueva edición del Zombie Sounds Fest, ya arrancó este pasado sábado con el concierto de Los Coringas, pero el plato fuerte aún está por venir.

La sala zaragozana ha programado un intenso fin de semana para los días grandes de los Pilares con tres actuaciones de primer nivel. La encargada de abrir el fuego este viernes 10 de octubre será la banda zaragozana Noche de Birras. El grupo lleva 15 años manteniendo viva la música de Mauricio Aznar y sus Más Birras, una de las bandas más legendarias de Aragón. Liderados por el rocker Pepe Zambrana, amigo de Mauricio y miembro de grandes bandas de rock'n'roll aragonés como Coringas y Knuckle Band, sería difícil encontrar a alguien más apropiado para hacerle justicia a la fuerza y el desparpajo que tenían en directo canciones tan maravillosas como 'Apuesta por el Rock'n'roll' o 'Cass, la chica más guapa de la ciudad'.

El sábado le tocará el turno a Private Function, banda australiana de rock'n'roll con corazón de punk. Formados en Melbourne, han pasado los últimos años labrándose una reputación en disco y en los escenarios como uno de los grupos más explosivos del momento, impulsados por una mezcla de chistes malsonantes, proclamas antiautoritarias y una energía desbocada. Su punk con influencias del metal acaba por ser necesariamente rock'n'roll acelerado y salvaje, a pesar de lo cual han llegado dos veces al 'top 10' de ventas en su país y se están recorriendo el mundo a lomos de unas críticas magníficas por todas partes, incluyendo medios tan relevantes como 'Rolling Stone' o 'New Musical Express'. La banda zaragozana de punk Los Bien Bien se encargará de calentar motores antes de su concierto.

La sala zaragozana acogerá el domingo la actuación de The Reflectors, una de las grandes referencias actuales del PunkPowerPop californiano. Deudores de Buzzcocks, Clash, Sex Pistols, The Jam, Green Day, Bad Religion y sobre todo de Los Ramones, sus discos están repletos de himnos de urgencia juvenil con estribillos inolvidables, ritmos atronadores y riffs de guitarras poderosos que les han llevado a girar por todo el mundo como una de las bandas más relevantes de su generación.

La noche comenzará por todo lo alto con el concierto de la banda zaragozana For Sale, que el pasado mes de mayo cumplió un sueño al tocar en The Cavern, el club que vio nacer a los Beatles. Lo hizo en el marco del festival lnternational Pop Overthrow, uno de los más importante de power pop.

Todos los conciertos programados este fin de semana en La Casa del Loco comenzarán a las 21.00 horas y las entradas ya están a la venta en localentradas.com.