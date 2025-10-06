Chueca responde al zasca de Paula Ortiz en el pregón: "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue"

Los ecos del aplaudido discurso de Paula Ortiz en el pregón del pasado sábado siguen resonando. La alcaldesa, Natalia Chueca,ha criticado este lunes a la cineasta aragonesa por considerar que sus palabras, en las que criticó el cierre de Zonas Jóvenes en Zaragoza, estuvieron fuera de lugar. "Yo creo que hay que ser elegante en esta vida y para mí, sinceramente, no lo fue", ha expresado la regidora tras ser preguntada por los medios de comunicación en unas declaraciones inéditas en las que una alcaldesa ha criticado a su propia pregonera.

Y es que a lo largo de los últimos lustros son muchas las situaciones incómodas a las que se tienen qque enfrentar los alcaldes en el momento de salir al balcón el día del pregón. Pitos, proclamas y protestas suelen estar presentes ese día en la plaza, ya sea por parte de la ciudadanía o desde el balcón. Pero ese tinte reivindicativo que normalmente tienen los discursos de los pregoneros no han gustado a Chueca, quien ha dicho que el discurso de Ortiz fue una "sorpresa", pese a que sus críticas por la falta de médicos, profesores, aceras y casas de juventud constaban ya en la versión escrita del pregón de la cineasta que difundió el propio gabitente de comunicación de la regidora. Es decir, no fue una improvisación de la directora: el Gobierno municipal sabía lo que se iba a decir en esa alocución, aunque puede que por el gesto de la primera edil en el balcón, nadie le había avisado.

"Somos ciudad, somos foro, somos asamblea, hogar. Lo somos a pesar de la dureza del viento, del polvo, de la niebla y del sol abrasador. A pesar de que falten aceras, profesores en los colegios públicos, médicos en los hospitales, casas de juventud", fueron las palabras exactas de Ortiz, un discurso que Chueca no ha tenido problema en criticar pese a que la regidora ha asegurado que respeta "todas las opiniones".

"Yo, como alcaldesa, lo que quería es que el pregón sirviese para homenajear al mundo del cine. Creo que hubo directores que lo entendieron perfectamente, como por ejemplo Javier Macipe y Pilar Palomero", ha afirmado Chueca para continuar diciendo: "Paula Ortiz aprovechó el micrófono para hablar de otras cosas que creo que no era el momento".

Y en vez de quedarse ahí, y con un tono de enfado evidente, Chueca ha proseguido: "Me parece que si te invitan a hablar para homenajear al mundo del cine decir que no hay aceras en la ciudad de Zaragoza me parece que no hay profesores, que no hay médicos no me parece lógico en ese momento". "Hay que ser elegante en esta vida y ella no lo fue", ha zanjado, unas palabras de la alcaldesa que llegan después de que precisamente se le acusara a ella misma de falta de elegancia por evitar el mismo sábado la foto junto a los representantes de Casa Palestina, que justo antes del pregón fueron reconocidos como hijos predilectos de la ciudad. La regidora llegó a cambiar el protocolo establecido hasta la fecha y no fue ella quien entregó en mano las distinciones para evitar cualquier acercamiento a los que acababan de ser nombrados como hijos predilectos de la muy leal pero cada vez menos noble ciudad de Zaragoza.

Las críticas de Chueca han encontrado respuesta ya entre los partidos de la oposición. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha pedido a la alcaldesa que pida "disculpas públicas" a la directora de cine "a la mayor brevedad posible" por sus "lamentables" palabras sobre su pregón. En caso de que la regidora no lo haga, el PSOE pedirá su reprobación en el próximo pleno del mes de octubre. "

Ranera ha calificado como “muy graves” las declaraciones vertidas este lunes por la alcaldesa, considerándolas un “ataque al sector cultural”, y ha opinado que la que tiene que ser elegante es la propia Natalia Chueca, que “es la que representa a toda la ciudad, la que representa la pluralidad y la diversidad de Zaragoza". "Chueca no nos va a dar clases de elegancia a los zaragozanos”, ha dicho.

En este sentido se ha preguntado “si es elegante Natalia Chueca cuando decide cerrar las Casas de Juventud sin consultar a los jóvenes". "¿O si acaso es elegante Natalia Chueca cuando elimina los Puntos Violeta en la ciudad de Zaragoza en Fiestas del Pilar dándose la mano con la ultraderecha y negando la violencia machista? ¿O quizás es elegante Natalia Chueca cuando cambia el protocolo de los hijos predilectos y la Medalla de Oro, el acto institucional más importante de Fiestas del Pilar, para no hacerse la foto con Casa Palestina?", ha preguntado retóricamente la portavoz del PSOE.