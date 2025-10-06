Chueca intenta zanjar el “malentendido” con Paula Ortiz pero no pide perdón

Podría haber simplemente respondido que respetaba la opinión de todo el mundo, pero la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, cuando ha sido preguntada por el pregón de Paula Ortiz del pasado sábado, ha decidido criticar el contenido del discurso de la cineasta, diciendo que no había sido “elegante” por criticar el cierre de las Zonas Jóvenes en Zaragoza que está ejecutando el Gobierno del PP. Con el lío montado y tras la respuesta de Ortiz, quien ha dicho que la reacción de la regidora no corresponde a la de una “alcaldesa democrática”, el equipo de la primera edil ha tratado de zanjar el asunto informando de que ambas habían mantenido una conversación telefónica.

En un comunicado oficial difundido por el equipo de Chueca han informado de que la regidora y la directora de cine han mantenido esta tarde una conversación telefónica en la que “las dos han coincidido en zanjar el malentendido de las últimas horas”. El problema, no obstante, no ha sido que haya habido ningún malentendido, sino que la regidora ha decidido criticar el contenido del discurso de su pregonera, unas alocuciones que, tradicionalmente, han contenido mensajes reivindicativos.

“Desde el absoluto respeto mutuo a la libertad de expresión personal, ambas han defendido la necesidad de continuar celebrando las fiestas en paz y de seguir construyendo una Zaragoza mejor donde se pongan en valor todas posibilidades y el talento de esta ciudad, se alimenta de la diversidad de miradas y opiniones”, expresaba ese comunicado de Alcaldía después de que la regidora hubiera criticado que una pregonera haya visibilizado, precisamente, esa diversidad de miradas.

Asimismo, desde el Gobierno municipal han avanzando que Chueca y Ortiz se han “emplazado” a mantener un encuentro “cuando las agendas lo permitan”. Eso sí, La palabra perdón no constaba en ninguna de las 23 líneas del comunicado.