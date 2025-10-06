Crónica de la Estación del Norte: Anabel Reche y Anaju marcan el ritmo
Miles de personas disfrutan como nunca con las dos artistas
Sara Alonso
Se ha hecho esperar (ha actuado la segunda) en el escenario de la Estación del Norte (que este año cuenta con 'food trucks' y es más grande que el de ediciones anteriores) pero cuando Alba Reche ha salido a escena, las primera filas han vibrado como si no hubiera nada en el mundo. Entonces ya sí, hasta el final del concierto, sus fans han coreado temas como 'No soy tu hombre', 'Todo lo que conozco', 'Creí en ti', 'Tan guapa'...
La jornada vespertina del lunes en este escenario la ha abierto la alcañizana Anaju. Salida de la factoría de 'Operación Triunfo', la aragonesa está haciéndose un hueco en el complicado mundo de la música y este lunes ha llegado a las Fiestas del Pilar con la intención de convencer y de darse a conocer entre mucha más gente.
